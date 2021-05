Christian Horner: Certaines équipes de F1 votent “ comme si elles étaient sur une corde ”

Christian Horner a défendu la politique de vote unifiée de Red Bull et d’AlphaTauri, affirmant qu’elle était au moins manifeste en raison de leur propriété commune.

Le vote des équipes de F1 sur des questions nécessitant leur accord a récemment fait l’actualité à la suite des commentaires du PDG de McLaren, Zak Brown.

Il a appelé à la tenue de scrutins secrets plutôt qu’à un “ vote à main levée ” afin que les équipes clientes ne se sentent pas obligées de ramer avec le constructeur auquel elles étaient affiliées, afin de protéger cette relation.

Horner, le directeur de l’équipe Red Bull, a déclaré par la suite qu’il pensait que ce serait «dommage» si le vote devenait secret car il ne pouvait que «supposer que c’est à cause de la pression exercée par le [power unit] fournisseur”.

Au lieu de cela, Horner préfère l’ouverture du système actuel, même si le patron de Mercedes, Toto Wolff, a signalé que Red Bull et leur “ sœur ”, AlphaTauri, votent invariablement de la même manière – et ont insisté sur le fait que les champions du monde en titre n’avaient “ jamais essayé d’influencer un équipe”.

Mais Horner a offert une explication évidente, tout en laissant entendre que des marionnettes se produisent lorsque des votes sont exprimés lors des réunions de la Commission F1.

«Je trouve cela assez amusant parce que nous voyons à maintes reprises, il y a un regard sur toute la ligne pour voir comment un fournisseur de moteurs vote, puis les mains se lèvent en conséquence. C’est toujours comme s’ils étaient sur une corde », a déclaré Horner à RacingNews365.

«AlphaTauri et Red Bull détiennent à 100% la même propriété, ce qui est les deux seules équipes de F1 qui en possèdent. Alors bien sûr, nous voterons d’une manière commune qui profite au groupe parce que nous sommes des filiales du groupe, donc s’attendre à quelque chose de différent serait… .ouais, ça n’arrivera pas.

Wolff est d’accord avec Brown en faveur du scrutin secret, ayant évoqué l’affiliation entre Ferrari et Haas comme étant dans le même sens que le syndicat Red Bull / AlphaTauri.

“Pour ce qui est du scrutin secret, c’est très facile”, a déclaré le copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes F1.

«Vous avez vu dans le passé que Toro Rosso [now AlphaTauri] a voté comme Red Bull, probablement sans aucune dérogation, et Haas a suivi la voie Ferrari. Dans notre cas, nous n’avons jamais essayé d’influencer une équipe.

«Évidemment, des choses ont été discutées quand c’était un sujet commun, comme sur le groupe motopropulseur, il est clair que les équipes votent les unes avec les autres et aucune des équipes ne voterait contre leurs propres intérêts en termes de réglementation du châssis.

«L’idée du scrutin secret est donc bonne. Je doute de Franz [Tost, AlphaTauri boss] ne va pas prendre d’instructions et Guenther non plus [Steiner, Haas boss] ne pas prendre d’instructions. Mais la tentative est évidemment bonne.

“Aucune équipe ne doit être vraiment influencée par un affilié ou un fournisseur.”

