Christian Horner confirme l’intérêt de Williams/Alfa Romeo pour Alex Albon

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a révélé que Williams et Alfa Romeo sont des options potentielles en 2022 pour Alex Albon.

Le pilote thaïlandais a été remplacé chez Red Bull par Sergio Perez pour 2021, Albon assumant alors le rôle de pilote d’essai et de réserve pour l’équipe.

Depuis ce changement de rôle, il a été félicité par Red Bull pour son travail sur les préparatifs de 2022, lorsque la nouvelle génération de voitures de Formule 1 sera introduite, mais il semble qu’Albon lui-même soit sur la grille 2022.

Les liens avec Williams ont circulé de manière cohérente, George Russell devrait quitter l’équipe et rejoindre Mercedes pour 2022. Nicholas Latifi n’est pas encore confirmé non plus.

Et Horner a maintenant confirmé que les rumeurs étaient vraies, en jetant également Alfa Romeo dans la conversation qui pourrait également avoir des sièges disponibles.

Kimi Raikkonen prendra sa retraite fin 2021, tandis qu’Antonio Giovinazzi s’approcherait également de la porte de sortie.

Surtout, Horner a clairement indiqué qu’AlphaTauri n’était pas une option pour Albon la saison prochaine.

“Je pense qu’Alex mérite un siège en Formule 1 et je pense qu’il y a beaucoup d’intérêt pour lui pour l’année prochaine”, a déclaré Horner aux journalistes lors du Grand Prix des Pays-Bas.

«Nous ferons tout notre possible pour essayer de permettre cela. J’espère que rien ne l’empêche de saisir l’une de ces opportunités.

«C’est un pilote talentueux et sujet au déménagement de George, et maintenant Kimi prend sa retraite, ce qui ouvre des opportunités. Je suis sûr qu’il sera résolu au cours de la semaine prochaine.

« Nous recherchons des équipes externes. Williams et Alfa Romeo ont tous les deux manifesté leur intérêt et nous sommes impatients de le voir revenir en Formule 1.”

Fans de F1 aujourd’hui : Donc George à Mercedes ne peut pas être confirmé jusqu’à ce que Kimi annonce sa retraite et Valtteri va à Alfa pour le remplacer. Ensuite, une fois que George est confirmé, Alex Albon peut aller chez Williams mais il pourrait aussi aller chez Alfa car le contrat de Giovinazzi est également en cours. #F1 pic.twitter.com/udkwJbId45 – PlanetF1 (@Planet_F1) 31 août 2021

Horner est convaincu qu’Albon peut décrocher un siège sans prendre de soutien financier avec lui, ce qui est intéressant compte tenu de la récente révélation de Williams qu’ils n’ont plus besoin de chauffeurs payants.

Mais si l’argent était un problème, Horner a laissé entendre que Red Bull serait prêt à conclure un accord.

“Écoutez, nous essayons de l’aider à s’asseoir, je pense qu’il est assez bon pour ne pas avoir besoin d’emporter un financement avec lui, mais nous cherchons à lui permettre de conduire”, a expliqué Horner. .

“Donc, partout où nous pouvons aider, nous le ferons certainement et comme je l’ai dit, j’espère que cela pourra être résolu dans un avenir proche.”