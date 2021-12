Christian Horner conteste le comportement de Mercedes à Abu Dhabi

Christian Horner s’est demandé s’il était «juste» de la part de Mercedes de faire venir un avocat à Abu Dhabi lorsqu’ils ont protesté contre le résultat de la course.

Mercedes a fait appel aux services de Paul Harris QC pendant que l’équipe était à Abu Dhabi, au cas où ils estimaient qu’une protestation contre une décision de la FIA était nécessaire.

Ils ont dûment déposé deux réclamations après la course à la suite du redémarrage controversé du dernier tour de la course, qui a vu Max Verstappen dépasser Lewis Hamilton pour remporter le championnat du monde.

Une longue audience entre Mercedes, Red Bull et les commissaires sportifs a suivi après que Mercedes ait accusé le directeur de course de la FIA, Michael Masi, d’avoir enfreint les propres règles de la FIA en reprenant la course.

Alors que les protestations ont finalement été rejetées, Horner pense que c’était un comportement « intimidant » de la part de Mercedes d’amener un avocat professionnel avec eux à la course – et a estimé qu’ils n’avaient de toute façon aucun motif de faire appel.

« Nous avons été convoqués à l’audience des commissaires et confrontés à un avocat que j’avais vu pour la dernière fois traiter d’un problème de pneus qu’ils avaient eu en 2013 », a déclaré Horner dans une interview au Telegraph.

« Soudain, vous êtes au cœur de l’action. Les stewards dans la salle, ce n’étaient pas des avocats professionnels. Il y avait un gars des finances, le steward des chauffeurs et un steward local là-dedans.

« Est-il juste alors d’être confronté à un CQ ? Cela peut être assez intimidant. Ce n’est pas un membre opérationnel de l’équipe, ce n’est pas un directeur sportif. C’est une question qui doit être examinée par la FIA. Nous ne voulons pas emmener des avocats, encore moins des avocats, faire la course. »

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a été entendu à la radio FIA réprimandant Masi pour avoir repris la course, après que le directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley, lui ait demandé d’essayer de redémarrer avant la fin de la course.

Toute l’équipe Mercedes n’a pas pu cacher sa déception à la fin de la course, et le garage a été largement mis en sourdine tandis que leurs rivaux ont célébré au lendemain de la course.

Le patron de Red Bull, quant à lui, pense que c’était « dommage » de ne pas les voir célébrer le podium d’Hamilton lors de la cérémonie.

« J’ai trouvé décevant qu’il n’y ait pas un seul membre de l’équipe Mercedes sous le podium », a déclaré Horner.

« Et c’est dommage qu’ils l’aient pris de la manière dont ils l’ont fait. Les émotions sont au rendez-vous. Ils sont une machine à gagner depuis huit ans maintenant, et à un moment donné, cela doit prendre fin. »