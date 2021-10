Christian Horner de Red Bull appelle Sergio Perez à maintenir une forme améliorée

Sergio Perez a été en bien meilleure forme au cours des deux derniers tours, et Christian Horner a déclaré que Red Bull avait besoin de lui pour maintenir cette forme jusqu’à la fin de la saison.

Le Mexicain a d’abord eu du mal à maîtriser sa voiture lors de sa première année en tant que coéquipier de Max Verstappen, mais il semble maintenant avoir trouvé ses marques.

Dans les deux derniers tours, il a franchi la ligne en P3, combattant Lewis Hamilton en Turquie et a réussi à terminer sur le podium malgré un système de boissons cassé lors d’une journée très chaude à Austin.

Horner attribue une telle amélioration à la confiance et pense qu’il vient depuis un certain temps maintenant.

« Je pense à la confiance », a-t-il déclaré.

« Je pense que ça vient depuis les dernières courses. A Monza il était fort, à Sotchi il était fort. Il aurait dû être sur le podium lors de ces deux courses.

« Il avait un fort Istanbul et il était dans le rythme tout au long de ce week-end, donc je pense que c’est juste de la confiance. Nous avons besoin de lui à cette période de l’année, ce qui est un excellent résultat pour lui.

Gran trabajo de todo el equipo! Hoy fue la carrera más larga de mi vida. ¡toda la energía que me dieron hoy en la pista me ayudó a concretar este resultado!

Nos vemos en casa, no tengo duda que haremos vibrar ese autódromo como nunca. Gracias!#USGP pic.twitter.com/8wGcRgDzwH

– Sergio Pérez (@SChecoPerez) 25 octobre 2021