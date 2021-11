Christian Horner est « déçu » que Toto Wolff pense que la lutte classique pour le Championnat du monde de cette année puisse être décidée par un accident.

Certaines des batailles pour le titre les plus emblématiques de la Formule 1 se sont terminées par des collisions – deux années consécutives entre Alain Prost et Ayrton Senna (1989-90), Michael Schumacher contre Damon Hill (1994) et lorsque Schumacher a perdu contre Jacques Villeneuve en 1997.

Cette saison, Lewis Hamilton et Max Verstappen ont déjà noué des contacts importants à deux reprises, mettant fin à la course des pilotes Red Bull à chaque fois, tandis que le champion du monde en titre a également dû retourner au paddock depuis les graviers de Monza.

Wolff, le directeur de l’équipe Mercedes, a récemment déclaré qu’il pensait que le point culminant de ce face-à-face palpitant pourrait être un autre incident de ce type.

L’Autrichien a déclaré: « Si vous courez pour le championnat et que vous le voyez disparaître parce que l’autre gars vous dépasse, quel outil avez-vous à part celui qui s’assure qu’il ne peut pas dépasser? »

Maintenant, son homologue Red Bull Horner, avec qui Wolff s’est affronté verbalement toute l’année, a riposté, se disant « déçu de lire les commentaires ».

Son pilote, Verstappen, mène Hamilton de 12 points à cinq courses de la fin de la campagne, après avoir remporté une victoire potentiellement décisive dans le Grand Prix des États-Unis la dernière fois.

« Je pense que nous voulons un combat vraiment juste d’ici la fin du championnat, et je pense que n’importe quel pilote voudrait remporter le championnat sur piste », a déclaré Horner lors de la conférence de presse du Grand Prix du Mexique, cité par Autosport.

« Nous sommes une équipe de coureurs. Si nous pouvons réussir cet exploit, et c’est une tâche énorme, alors nous ne voudrions pas gagner un championnat par une collision entre les pilotes. Il y en a déjà eu assez cette année.

« Je pense que ce que nous avons vu à Austin était un grand combat entre deux pilotes très au sommet de leur art, et [with] quelques courses de plus comme Austin d’ici la fin de l’année, je pense que le plus grand vainqueur serait la Formule 1.

« Personne ne veut voir un championnat se décider dans un bac à gravier. »

Horner a également félicité son pilote de 24 ans pour la façon dont il s’est attaqué à l’énorme tâche de tenter de détrôner le septuple champion.

« C’est tellement serré entre les deux pilotes qui vont et viennent, à peu près depuis la première course à Bahreïn, et je pense que ça a été une bataille intense entre les deux », a déclaré Horner.

« La façon dont Max a géré cela a été tout à fait louable. C’est la première fois qu’il se trouve dans cette situation en Formule 1, mais je pense qu’il s’en tient à ses principes, à sa façon de courir, de conduire.

« Il a maintenant cinq ou six saisons derrière lui d’expérience, qu’il utilise à bon escient. »