Christian Horner défend le personnel de braconnage de ses rivaux Mercedes

Comme les bases Mercedes et Red Bull sont si proches les unes des autres, il était inévitable que le personnel quitte le navire, explique Christian Horner.

Red Bull est occupé à assembler sa nouvelle équipe Red Bull Powertrains pour prendre en charge le développement du moteur une fois que Honda se sera retiré de la Formule 1 à la fin de 2021.

Et la rivalité en piste avec Mercedes a maintenant débordé dans le département des unités motrices – jusqu’à présent, six employés l’ont appelé un jour chez Mercedes High Performance Powertrains pour rejoindre le projet Red Bull.

Helmut Marko, responsable du programme des pilotes de Red Bull, a même déclaré que Mercedes proposait de doubler le salaire de son personnel restant pour les garder hors des griffes de Red Bull.

Mais Horner, directeur de l’équipe Red Bull, ne voit aucun acte répréhensible dans cette mission de braconnage. Mercedes HPP est basée à seulement 30 miles de Red Bull à Milton Keynes, la migration du personnel était donc «inévitable».

“Je pense qu’il est inévitable que nous soyons évidemment basés au Royaume-Uni, nous ne sommes qu’à 30 miles de la route de Brixworth où Mercedes a choisi de construire ses moteurs au Royaume-Uni”, a déclaré Horner à Sky Sports F1.

«Et ils l’ont fait pour une raison parce que le talent est au Royaume-Uni. Je pense que pour nous, apporter les moteurs sur place dans le campus, les intégrer pleinement avec le châssis est extrêmement attrayant.

«Nous avons été très flattés par la quantité d’approches que nous avons eues. Bien sûr, nous commençons avec une feuille de papier vierge et il est important de placer les bonnes personnes aux bons postes.

«De toute évidence, nous avons eu beaucoup de succès en attirant des talents fantastiques en plus des talents que nous hériterons de Honda lors de leur départ à la fin de l’année.

La capture la plus médiatisée de Mercedes à ce jour est celle de Ben Hodgkinson qui deviendra le premier directeur technique de Red Bull Powertrains.

Et bien que Mercedes ne soit probablement pas impressionnée par le personnel qui effectue ce changement, Horner fait valoir qu’en fin de compte, ils ne peuvent pas être forcés de rester s’ils ne le souhaitent pas.

«En fin de compte, vous ne pouvez pas forcer quelqu’un à travailler là où il ne veut pas être», a-t-il déclaré.

«Et si nous sommes un endroit attrayant et que les gens voient cet esprit de course et veulent en faire partie, ils vont faire le voyage.»

