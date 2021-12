Christian Horner défend les stewards face à la controverse sur la voiture de sécurité du GP d’Abou Dhabi

Christian Horner a remercié Nicholas Latifi pour son rôle dans l’étonnant apogée du Championnat du monde – et a insisté sur le fait que les commissaires avaient pris les bonnes décisions.

Le directeur de l’équipe Red Bull criait de joie sur la radio de l’équipe à Max Verstappen quelques secondes seulement après que son pilote ait franchi le drapeau à damier pour remporter le Grand Prix d’Abou Dhabi – et le titre qui va avec.

Verstappen, qui n’avait pas réussi à égaler le rythme de son rival au championnat Lewis Hamilton tout au long de la course à Yas Marina, a eu une dernière chance de sauver ses espoirs de s’emparer de la couronne.

Cela est survenu à la suite d’une période tardive de la voiture de sécurité causée par l’accident de Latifi, le directeur de course de la FIA, Michael Masi, déclarant que la piste était sûre pour que les feux passent au vert pour un dernier tour de course – les cinq voitures entre Hamilton et Verstappen ayant reçu l’ordre de décrocher eux-mêmes pour mettre en place un combat direct pour la gloire.

À ce moment-là, Verstappen roulait sur des pneus tendres neufs ayant été rappelé aux stands par Red Bull, tandis que Mercedes a choisi de garder Hamilton sur son ancien jeu de disques durs.

Avec ce gros avantage, Verstappen a fait le pas sur Hamilton et est rentré à la maison pour remporter la course et le championnat – en attendant les protestations de Mercedes à la fois sur la façon dont le redémarrage avait été effectué et sur une prétendue infraction de dépassement par le pilote Red Bull.

RUPTURE : Mercedes a déposé deux réclamations auprès de la FIA concernant des infractions présumées à l’article 48.8 et à l’article 48.12 du Règlement Sportif. A suivre…#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 décembre 2021

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, avait exhorté Masi à revenir à l’ordre du dernier tour sous la voiture de sécurité pour déterminer le résultat, mais Horner a soutenu la façon dont le processus avait été géré – plus que lorsque les commissaires avaient refusé de prendre des mesures au tour. un.

Red Bull était mécontent qu’aucune mesure n’ait été prise lorsque Hamilton a pris une plus grande avance après avoir quitté la piste lorsque Verstappen a tenté de le dépasser dans le virage 6.

« Je pense que je l’ai appelé le [Sky F1] commentaire qu’il aurait besoin de quelque chose des dieux de la course dans les 10 derniers tours, et merci Nicholas Latifi pour cette voiture de sécurité », a déclaré Horner.

« Je dois dire qu’avec les commissaires sportifs, nous nous sommes sentis malmenés en début de course.

« Ils ont bien fait pour relancer la course. Nous lui criions dessus (Masi), laissez-les courir. C’est ce dont nous avons parlé toutes ces années, laissez-les courir.

« Ce championnat s’est joué dans le dernier tour, et un excellent appel stratégique pour faire cet arrêt au stand, pour prendre cet ensemble de softs, puis c’était à Max de le faire.

« C’est du jamais vu de laisser les voitures sans chevauchement. On pouvait voir qu’ils voulaient relancer la course, mais ils n’ont pas besoin de rattraper l’arrière du peloton. Ils ont fait le bon choix. Des circonstances difficiles pour les commissaires sportifs, nous mettons tous la pression sur eux, mais ils ont bien fait les choses. »