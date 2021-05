Christian Horner demande des modifications du système de points

Christian Horner a une façon radicale de pousser encore plus loin les qualifications du sprint – en faisant flotter la notion de «grilles inversées» impopulaires et plus de points.

Les qualifications sprint devraient faire leurs débuts en Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet via le format d’une course plus courte samedi, dont le résultat établira la grille pour le main event du dimanche 18 juillet.

Un petit nombre de points au Championnat du monde devrait être attribué aux trois meilleurs finalistes des qualifications de sprint, qui devraient subir d’autres essais au Grand Prix d’Italie et un autre week-end 2021 – potentiellement Sao Paulo si cela se passe.

Horner, le directeur de l’équipe Red Bull, a été un partisan de «l’expérimentation» des formats F1, plus que son homologue Mercedes Toto Wolff, qui a exprimé une ferme opposition, par exemple, aux grilles inversées – ce à quoi plusieurs pilotes sont également opposés.

Cependant, Horner a abandonné cette proposition dans une discussion avec Sky F1 sur la qualification du sprint, pour laquelle il a également suggéré d’augmenter le quota de points afin de donner plus de crédibilité au format.

«Nous avons fait campagne très intensément pour le point du tour le plus rapide [in a grand prix] et je pense que c’est un point positif », a déclaré Horner.

«Je pense que j’irais avec un point pour la pole position même parce que cela a une valeur.

«Peut-être que plus peut être fait avec les qualifications de sprint à l’avenir, car les points sont également un élément critique. Peut-être mettre plus d’accent sur les points de cette course, puis inverser cette grille. »

Certains, comme Eric Boullier, promoteur du Grand Prix de France et ancien patron des équipes McLaren, Renault et Lotus, pensent que de nouveaux formats devraient être testés à chaque course d’une saison ou pas du tout, dans un souci d’équité envers tous les concurrents.

Mais Horner n’est pas d’accord et voit plutôt l’attrait d’essayer les qualifications de sprint lors d’événements sélectionnés.

«Je suis heureux d’aider les promoteurs à essayer parce que je pense que si nous n’essayons pas quelque chose de différent, comment savoir si c’est mieux ou pas?», A-t-il déclaré.

«Une partie de moi pense qu’un Grand Prix a une qualification classique et un élément de course, mais cela pourrait apporter quelque chose de plus. Et je pense que si ce n’est pas sur chaque course, ça pourrait être quelque chose d’assez intéressant.

