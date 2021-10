Christian Horner est convaincu que Mercedes utilise un « dispositif » spécial qui a augmenté sa vitesse en ligne droite.

Mercedes a établi un avantage de rythme sur Red Bull lors des dernières courses, ce qui a renforcé leurs espoirs de conserver leurs deux titres de champion du monde.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, ne pense pas qu’il s’agisse uniquement d’une mise à niveau du moteur. FP1 pour le Grand Prix des États-Unis.

« Je pense que Mercedes optimise évidemment un dispositif en ligne droite qu’ils sont capables de faire sur ce type de circuit », a déclaré Horner à Sky F1 à Austin lors de la FP1, en référence à la course précédente à Istanbul Park.

« Si vous regardez l’arrière de leur voiture, vous savez, comment elle s’abaisse. je pense [Turkey] joué à leurs points forts.

Horner a ajouté à Motorsport.com : « Leur vitesse en ligne droite a fait un pas important récemment et je pense que, alors que nous pouvions les faire correspondre avec des ailes plus petites auparavant, nous ne pouvons plus nous en approcher. »

Fans de Max/Red Bull : la suspension arrière tombante du Merc semble illégale Christian Horner : Nous ne pensons pas que ce soit illégal Fans de Max/Red Bull…#F1 pic.twitter.com/KxW4UqjAek – PlanetF1 (@Planet_F1) 22 octobre 2021

Cela a été confirmé en FP1 sur le Circuit des Amériques où Valtteri Bottas a été le plus rapide à 0,045 seconde de Lewis Hamilton, avec Verstappen à seulement une seconde du Finlandais. Charles Leclerc, quatrième, était 1.460s plus lent que Bottas.

S’adressant à nouveau à Sky F1 pendant FP2, Horner a déclaré que Red Bull ne voyait rien suggérant que Mercedes fasse quelque chose d’illégal.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a rejeté les affirmations initiales de Horner comme étant simplement du « bruit ».

« Je pense que nous reconnaissons absolument que c’est un sport où les concurrents essaieront toujours de savoir s’il existe une sorte de solution miracle », a déclaré Wolff. « Mon expérience est qu’il n’y a rien de tel, ce sont tous les petits gains, les gains marginaux qui ont été ajoutés et qui apportent de la performance.

« Nous essayons vraiment de mieux comprendre notre voiture et d’ajouter des performances au tour sans trop écouter le bruit. »

Interrogé sur son explication de la forme dominante de Mercedes lors du Grand Prix de Turquie, remporté par Bottas, Wolff a affirmé que son équipe avait trouvé le « spot idéal » pour configurer sa voiture.

« Je pense que ce que nous avons pu comprendre, c’est comment atteindre le point idéal de la voiture en termes de réglages », a-t-il expliqué.

« Aujourd’hui, quand on regarde le temps au tour, c’est un gain en ligne droite et je pense que nous avons trouvé le bon compromis entre traînée et appui.

« Et de l’autre côté, nous étions très rapides dans les virages très rapides, ce qui est bon et égal à Red Bull dans les virages lents. Donc dans l’ensemble, la voiture est bien meilleure ensemble.