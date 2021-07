Christian Horner dit à la FIA de “faire avec” après le choc entre Hamilton et Verstappen

in

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a estimé que Lewis Hamilton était directement responsable de sa collision avec Max Verstappen au premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Les deux prétendants au Championnat du monde se sont battus bec et ongles dans le premier demi-tour de la course avant que Hamilton ne s’échappe derrière le Néerlandais et n’essaie d’envoyer un mouvement à l’intérieur de Verstappen dans le virage à grande vitesse de Copse.

Le pneu avant gauche de Hamilton est entré en collision avec l’arrière droit de Verstappen et le Néerlandais a été envoyé dans la barrière à l’extérieur du virage, ce qui a fait sortir le drapeau rouge.

L’incident faisant l’objet d’une enquête, les deux équipes ont tenté de plaider leur cause auprès de la FIA avant qu’un verdict ne soit rendu.

“Regarde, ce coin, il n’a jamais été à côté [Verstappen]. Chaque pilote qui a roulé sur ce circuit sait qu’on ne met pas de roue à l’intérieur à Copse », a déclaré Horner en communication avec le directeur de course Michael Masi.

“C’était un énorme accident et c’était 100% du côté de Max, donc en ce qui me concerne, la responsabilité entière incombe à Hamilton, qui n’aurait jamais dû être dans cette position.

« Dieu merci, il est sorti indemne. J’espère que vous allez vous en occuper de manière appropriée.

Le directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley, était d’accord avec le sentiment de Horner, ajoutant : « J’ai regardé cette rediffusion plusieurs fois maintenant, Michael, et je me sens vraiment fâché à ce sujet.

“Ce coin là-bas, ce n’est pas un endroit pour coller une roue à l’intérieur d’une voiture.”

En défense, Mercedes défendait le septuple champion du monde et a fourni ses propres preuves de la façon dont ils pensaient que le blâme devrait plutôt être attribué au pilote Red Bull.

Le directeur sportif de Mercedes, Ron Meadows, a déclaré: “Nous avons eu la chance de regarder ces images, Lewis était significativement à côté à l’intérieur du virage 9.”

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, a quant à lui tenté de clarifier l’incident lui-même en prenant les choses en main.

« Michael, je viens de t’envoyer un e-mail avec les schémas, les as-tu reçus ? Wolff a demandé à Masi à la radio.

“Je pense que vous devriez peut-être regarder cela parce qu’il y a quelque chose avec les règles qui sortent.”

Masi a ensuite rejeté cela car il a déclaré qu’il ne vérifiait pas les e-mails pendant les courses, mais a plutôt invité Wolff à se présenter aux commissaires pendant qu’ils enquêtaient.

