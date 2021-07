Christian Horner dit à Mercedes : “Allez, essaie George Russell”

Christian Horner a confié à son rival, le patron Toto Wolff, que le moment était venu de mettre George Russell dans une voiture Mercedes ayant « fait son apprentissage ».

Russell a attendu dans les coulisses de Williams au cours des trois dernières saisons et a continuellement impressionné malgré le fait qu’il soit dans une voiture qui a couru presque exclusivement à l’arrière de la grille.

Le pilote britannique n’a fait que renforcer ses arguments pour un siège Mercedes après avoir excellé à si court préavis dans la W11 lorsqu’il a remplacé Lewis Hamilton, son nouveau coéquipier potentiel, au Grand Prix de Sakhir 2020 lorsque le septuple champion du monde a été jugé après avoir été testé positif au Covid-19.

Il semble qu’il s’agisse du “quand” Russell signera pour Mercedes la saison prochaine plutôt que “si”, mais Russell lui-même a déclaré qu’il n’y aurait pas d’annonce de ce type lors de son Grand Prix à domicile ce week-end à Silverstone.

Sans confirmation pour l’instant, cela crée plus d’opportunités pour les autres de parler de Russell, à savoir Red Bull. Helmut Marko a récemment déclaré que Red Bull envisagerait de signer Russell si Mercedes ne le faisait pas.

Et Horner a réitéré cette position, mais ne pense pas que Russell sera sur le marché pour signer. Au lieu de cela, il a en fait exhorté Wolff à placer Russell au siège des Silver Arrows en 2022.

"Je n'aime jamais fermer aucune porte et si quelqu'un demandait une conversation, je ne dirais jamais non." Bien que fidèle à Mercedes, George Russell n'exclurait pas de passer à un rival.

“Si George était sur le marché libre, je pense que beaucoup d’équipes voudraient le recruter”, a déclaré Horner à Sky Sports F1.

« C’est un grand jeune talent mais il est sous contrat avec Mercedes et je suis sûr qu’ils ont un plan clair pour lui.

« Il va se démener pour avoir sa chance maintenant. Je pense qu’il a fait son apprentissage et qu’il est manifestement prêt pour la prochaine étape.

“Tu serais stupide de ne pas le regarder mais je ne crois pas que [Russell being on the market] est le cas en raison de son accord avec Mercedes.

«Mais il a besoin de cette chance et de cette opportunité maintenant et Toto devrait lui donner une chance. Lewis [Hamilton] et George serait une dynamique forte et ce serait formidable pour le sport automobile britannique.

« Il a fait son apprentissage maintenant.

En ce qui concerne la gamme de pilotes Red Bull 2022, Horner a déclaré que l’équipe était satisfaite du travail de Sergio Perez – mais ne serait pas informée de la date à laquelle un nouveau contrat serait signé.

Horner a déclaré : « Checo fait un excellent travail et fait exactement ce que nous lui avons demandé. Il est monté sur un podium, a remporté une course jusqu’à présent et troisième au Championnat du monde.

« Il fait un travail fantastique, mais nous ne sommes pas encore à la moitié du championnat. Mais je pense que tout le monde dans l’équipe est content et heureux de ce qu’il fait et de son rôle en tant que joueur d’équipe. »

