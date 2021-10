Alors que Christian Horner doute que Red Bull doive subir d’autres pénalités moteur, il ne l’exclut pas.

Max Verstappen a fait installer une nouvelle unité de puissance au Grand Prix de Russie tandis que son rival pour le titre Lewis Hamilton a pris un nouvel ICE la dernière fois en Turquie.

En conséquence, les deux se sont vu infliger des pénalités sur la grille, ce qui leur a fait perdre du terrain au classement des courses respectives.

Le Néerlandais possédant un nouveau moteur avec seulement six tours à faire, il ne devrait plus être confronté au même problème, mais si Horner en doute, il ne l’exclut pas.

« Je pense que dans des circonstances normales, nous devrions pouvoir le faire avec le penalty que nous avons pris à Sotchi », a déclaré le directeur de l’équipe.

« Alors oui, cela nous donne trois moteurs encore en vie dans notre piscine. Nous ne sommes pas réduits à un seul moteur. Il semble donc que, théoriquement, nous devrions pouvoir arriver à la fin de l’année.

« Ne jamais dire jamais. »

𝐃𝐞𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 pour notre deuxième double podium de la saison 🏆🏆 pic.twitter.com/dzpgaz79Hc – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 10 octobre 2021

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de Formule 1

Mercedes était confortablement la plus forte des deux équipes à Istanbul Park, bloquant la première ligne en qualifications et Valtteri Bottas en route vers la victoire le jour de la course.

Le Red Bull a quant à lui terminé en P2 et P3, avec Verstappen exécutant une course solitaire et Sergio Perez prenant la dernière place du podium après avoir combattu plus tôt Hamilton, qui est rentré à la maison en P5.

Le résultat a permis à l’équipe allemande d’augmenter son avance dans le championnat des constructeurs, mais Verstappen est revenu en tête du championnat des pilotes, prenant une avance de six points dans les six dernières manches.

Tout bien considéré, Horner est satisfait du résultat de la course en Turquie.

« Pour prendre les points que nous avons obtenus à la fois chez les pilotes et chez les constructeurs, l’équipe d’ingénierie a fait un excellent travail alors que nous étions un peu hors de la fenêtre vendredi », a-t-il ajouté.

« Ce fut sans doute le circuit le plus fort de Mercedes que nous ayons vu jusqu’à présent cette saison, donc avoir deux voitures sur le podium et reprendre la tête du championnat des pilotes a été une journée positive pour nous. »

La prochaine étape du calendrier est le Grand Prix des États-Unis où Horner et ses collègues s’attendront à perdre davantage de terrain face à Mercedes compte tenu du record de Hamilton là-bas, mais ils seront confiants de rattraper cela au Mexique un tour plus tard.