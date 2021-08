Christian Horner dit que le système d’examen est “correct et juste”

Bien que Red Bull ait perdu son avis sur la pénalité de Lewis Hamilton au GP de Grande-Bretagne, Christian Horner a déclaré que le processus était “correct et équitable”.

Hamilton s’est attiré les foudres de l’équipe Red Bull lorsqu’il est entré en collision avec Max Verstappen lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne de cette année.

Alors que Hamilton courait vers la victoire, surmontant une pénalité de 10 secondes, Verstappen a été transporté à l’hôpital pour des contrôles supplémentaires avant d’être libéré plus tard dans la même nuit.

Red Bull était, il est juste de le dire, irrité par la façon dont cela s’est déroulé – Hamilton sur la plus haute marche du podium tandis que Verstappen était meurtri et battu.

L’équipe a demandé un examen formel de la pénalité de Hamilton, estimant qu’elle était trop clémente.

Ils sont venus à l’audience armés de ce qu’ils estimaient être de nouvelles preuves, mais il s’agissait de preuves que les stadiers déclarés avaient été «faits dans le but de soumettre des documents à l’appui de la demande de révision».

Ils ont rejeté la demande de réexamen de Red Bull car ils ne répondaient pas aux exigences de l’article 14.

Mais bien qu’il n’ait pas eu l’occasion d’examiner, Horner dit qu’il pense qu’il s’agit d’un “processus équitable”.

La marchandise Red Bull est disponible à l’achat dès maintenant via la boutique officielle de Formule 1

“Le but de cet examen, si vous revenez à la raison pour laquelle il a été introduit, était d’éviter qu’un événement n’ait lieu à n’importe quel moment de l’année et qu’il ne soit contestable qu’après le championnat”, a déclaré Horner.

« Je pense que le but de l’examen a été introduit de sorte qu’au moment où les championnats des pilotes et des constructeurs sont décernés, chaque incident a été traité et ne peut pas être retiré d’une course précédente dans l’année.

« Le droit de révision est correct et c’est un processus équitable que les concurrents ont cette capacité de contester.

«Peut-être qu’après avoir traversé cela et compris quelles sont certaines des définitions, certaines d’entre elles pourraient peut-être être légèrement modifiées.

“Mais je peux comprendre le processus de la FIA selon lequel ils ne veulent pas que chaque incident fasse l’objet d’un examen. Mais je pense que lorsqu’il y a un incident important qui justifie un examen, il est bon d’avoir cette opportunité de l’exercer.