Christian Horner pense que les » mémoires courtes » de ceux de la communauté F1 signifieront que la fin controversée de la saison 2021 sera rapidement oubliée.

Pour la première fois en huit ans, Red Bull entame une nouvelle campagne avec un champion du monde parmi eux après que Max Verstappen a remporté la couronne des pilotes de Lewis Hamilton.

Il l’a fait à la toute fin d’une saison passionnante qui est devenue de plus en plus controversée, initialement en raison de la remise en question de la légalité de la voiture de l’autre par Red Bull et Mercedes et de quelques railleries verbales échangées entre Horner et son homologue Toto Wolff.

Ensuite, il y a eu un certain nombre d’incidents en piste entre Verstappen et Hamilton, qui ont pris contact lors de chacun des Grands Prix de Grande-Bretagne, d’Italie et d’Arabie saoudite, ainsi qu’une quasi-collision au Brésil.

Et enfin, bien sûr, Mercedes s’est sentie privée du titre par certaines décisions extrêmement controversées prises par le directeur de course Michael Masi dans les derniers tours de la finale à Abu Dhabi, qui ont laissé le leader de la course Hamilton un canard assis à Verstappen avec des pneus beaucoup plus frais à un Safety Redémarrage de la voiture.

L’agenda des nouvelles des semaines suivantes a mis en avant la réaction de Mercedes, qui a décidé de ne pas faire appel et Hamilton a pris une pause dans tout engagement médiatique pour garder ses réflexions privées sur ce qui s’était passé.

Mais Horner, le directeur de l’équipe Red Bull, est convaincu que tout va s’écrouler et que tout le monde peut repartir de zéro lors des tests de pré-saison en février et pour le début de l’action compétitive de 2022 à Bahreïn le mois suivant.

« Les gens dans ce secteur ont la mémoire si courte », a déclaré Horner, cité par GPFans.

« Nous avons même oublié ce qui s’est passé [earlier in the year]. Ce fut une si longue saison de course.

« Max est absolument un champion du monde méritant. Quand on regarde le championnat dans son ensemble, bien sûr, les événements d’Abou Dhabi ont suscité énormément de commentaires, mais cela se produit dans le sport.

« Nous avons eu beaucoup de malchance l’année dernière, nous avons eu de la chance avec une voiture de sécurité, nous avons fait les bons choix stratégiques, une excellente stratégie, un excellent travail d’équipe et une excellente exécution de Max, et nous avons remporté la course.

« Le temps passera. Max est un champion du monde très méritant, nous en sommes incroyablement fiers, et les livres d’histoire montreront toujours qu’il est le champion du monde 2021.

Verstappen a également repoussé la fureur en déclarant: «Même avec des championnats remportés il y a 30 ans ou autre, il y a également eu une controverse.

« Aujourd’hui, lorsque les gens regardent les images, ils les apprécient. Cela fait simplement partie du sport.