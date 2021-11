Christian Horner est resté frustré alors que Red Bull se fait « Tsunoda-ed »

Christian Horner a déclaré que les pilotes Red Bull avaient été « énervés par Tsunoda » après que l’homme d’AlphaTauri soit parti devant eux lors de leurs derniers tours de qualification.

Après avoir surmonté confortablement FP2 et FP3, Max Verstappen L’équipe s’est qualifiée pour les grands favoris, le Néerlandais et Sergio Perez étant largement attendus pour se battre pour la pole position.

Ce n’est pas du tout ainsi que les choses se sont déroulées, les pilotes Mercedes ayant finalement bloqué la première rangée et la paire Red Bull devant se contenter respectivement de P3 et P4.

Les deux s’amélioraient dans leurs derniers tours de la journée, mais Perez est parti après avoir été distrait par Tsunoda qui le devançait largement, et Verstappen a ensuite reculé.

S’exprimant après la séance, Horner a exprimé très clairement son opinion sur l’incident, rejetant la faute sur le pilote japonais.

« Je pense que nous avons Tsunoda-ed », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Les deux pilotes étaient en hausse, Max était en hausse de deux dixièmes et demi, je ne comprends pas pourquoi Tsunoda naviguait sur cette partie du circuit.

« C’est décevant, cela a affecté les deux pilotes, ils sont tous les deux assez agacés. »

Tout pour se battre le jour de la course 💪 #MexicoGP 🇲🇽 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/91HFGxaN1c – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 6 novembre 2021

Le circuit de Mexico est un circuit sur lequel Red Bull a été fort dans le passé, gagnant en 2017 et 2018, et beaucoup s’attendaient à ce que ce soit à nouveau le cas cette fois-ci et que Verstappen se rapproche de son premier championnat du monde.

Bien qu’il lui soit désormais difficile de le faire, Horner reste optimiste quant à la course, en grande partie en tant que rival pour le titre. Lewis Hamilton part en P2, derrière Valtteri Bottas et du côté sale de la grille.

« Je ne pense pas que ce soit si génial », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé à quel point le résultat des qualifications avait été un coup dur.

« Vous avez toujours Valtteri devant Lewis, Lewis est du côté sale, Max est du côté propre.

« Comme je l’ai dit, tout dépendra de leur position après le premier tour et ensuite, bien sûr, la stratégie entrera en jeu.

« Nous pensons que nous devrions avoir une voiture de course rapide ici, donc déçue aujourd’hui mais toujours optimiste pour demain et je pense que nous pouvons encore faire une bonne course. »

Verstappen lui-même a confirmé qu’il avait reculé dans son dernier tour car il s’attendait à ce que des drapeaux jaunes soient agités en raison du fait que Tsunoda et Perez étaient tous deux sortis de la piste.