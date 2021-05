Christian Horner: Être au-dessus d’une ligne blanche est soit en dehors, soit en

Christian Horner est déconcerté par les problèmes de F1 avec les limites de piste, affirmant qu’il devrait y avoir une solution simple – soit le pilote est dedans, soit il est absent.

Red Bull, et plus particulièrement Max Verstappen, a payé le prix fort pour avoir dépassé les limites de la piste lors du championnat de cette année.

Le Néerlandais a dû rendre l’avance à Lewis Hamilton à Bahreïn après avoir dépassé le pilote Mercedes avec les quatre roues hors piste, même si Hamilton avait passé la première moitié du Grand Prix avec toutes ses roues hors piste au virage 4.

Deux courses plus tard, Verstappen a perdu un temps au tour qui était assez bon pour la pole position quand il a de nouveau couru large, cette fois sur le circuit de Portimao, et un jour plus tard, son temps au tour le plus rapide pour la course a été supprimé pour avoir à nouveau dépassé les limites de la piste. Cela lui a coûté le point le plus rapide au tour.

Cela fait huit points jusqu’à présent qu’il est en baisse à cause des limites de la piste.

Il n’est pas surprenant que son chef d’équipe Horner veuille que la Formule 1 trouve une solution, reconnaissant que le Circuit de Catalunya ainsi que Monaco ont leurs propres moyens de dissuasion en place avec soit des pièges à gravier, comme c’est le cas pour l’Espagne, soit les murs qui l’entourent. le circuit urbain de Monte Carlo.

«Ce n’était pas un problème sur cette piste [Barcelona], à cause de la mise en page », a déclaré Horner à Racingnews365.com. «Je pense que cela vous dit quelque chose, n’est-ce pas?

«Ce ne sera pas un problème lors de la prochaine course [Monaco] non plus et probablement pas celui d’après [Baku].

«Il y a eu une discussion saine et un groupe de travail a été créé. Nous avons juste besoin de trouver quelque chose de simple, clair et compréhensible pour les pilotes, les fans et les équipes.

«Cela ne devrait pas être si difficile.

«Je pense qu’ils sont difficiles à comprendre pour les équipes, sans parler des fans.

«Nous avons juste besoin de trouver une manière plus satisfaisante d’indiquer quelles sont les limites du circuit, soit par des trottoirs, soit par des règles claires à chaque virage.

«C’est comme n’importe quel autre sport que le fait d’être au-dessus d’une ligne blanche est soit à l’écart, soit à l’intérieur.

Le chef d’équipe est favorable à ce qu’il y ait une sorte de «pénalité» pour dissuader les pilotes de courir large comme un trottoir ou du gravier.

«C’est trop déroutant de dire oui, vous pouvez le faire dans un coin, mais vous ne pouvez pas le faire le suivant», a-t-il ajouté.

«Ce doit être un cauchemar pour les commentateurs et pour le spectateur moyen, comment expliquez-vous cela.

«Je pense que nous devons juste trouver quelque chose d’un peu plus simple et qu’il y a une pénalité physique, que ce soit une bande de grondement, du gravier ou quoi que ce soit en sortant du circuit.

Cependant, il estime qu’une partie du problème est que la Formule 1 court souvent sur des circuits qui sont également utilisés pour d’autres séries, comme le MotoGP ou les Superbikes.

«Le problème pour les circuits, et vous pouvez le comprendre, c’est qu’ils ont les deux intérêts des motos et des voitures», a poursuivi Horner.

«C’est un peu comme jouer au rugby sur un terrain de football. Ils ont tous deux de l’herbe et sont tous les deux rectangulaires, mais ils ont des exigences différentes.

«Nous devons nous assurer que les circuits utilisés pour la Formule 1 sont, chaque fois qu’ils sont utilisés pour la F1, adaptés pour la F1.»

