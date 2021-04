Le patron de Red Bull, Christian Horner, a appelé la FIA à «rester au top» de la police des équipes de Formule 1 pour garantir que le sport conserve son intégrité.

Le début de la campagne initiale 2020 a été dominé par la saga de la « Mercedes rose » qui a vu l’équipe alors connue sous le nom de Racing Point jeter son propre livre de règles de philosophie et forger une connexion beaucoup plus étroite avec ses fournisseurs de moteurs Mercedes.

Le résultat était une voiture RP20 qui avait une ressemblance frappante avec la Mercedes W11 vainqueur du titre de la campagne 2019 précédente et qui a provoqué une tempête dans le paddock lorsque des gains de performances nets ont pu être observés.

Alors que Racing Point a réussi à trouver une faille dans le règlement en fonction de son interprétation des règles, il a été condamné à une amende et à 15 points pour avoir utilisé des conduits de frein conçus par Mercedes. Une partie cachée de la voiture qui ne pouvait tout simplement pas être copiée à l’œil nu.

En fin de compte, cependant, les conduits de frein ont été autorisés à rester sur la voiture pour le reste de la saison, Racing Point ne recevant que d’autres réprimandes.

La saga a suscité un débat plus large sur ce qui peut et ne peut pas être copié par les équipes de Formule 1 et sur la façon dont les équipes proches devraient pouvoir travailler ensemble.

Alors que la FIA a depuis tenté de ranger le règlement pour empêcher de nouvelles sagas de se développer, Horner souhaite toujours voir l’instance dirigeante garder un œil constant sur les autres équipes de Formule 1 avant un grand changement de réglementation à venir en 2022.

« Je pense que l’année dernière, nous avons vu les règlements étendus à la limite de ce qui est faisable et de ce qui ne l’est pas et je pense que la FIA est parfaitement consciente et encore une fois, en tant qu’organe directeur, vous devez leur faire confiance pour contrôler en conséquence », a déclaré Horner. .

«Je pense évidemment qu’il y a le sujet de la voiture 2022 qui est une feuille de papier vierge et encore une fois, la FIA doit veiller à ce qu’aucune équipe ne profite artificiellement de celle d’un client ou d’une équipe affiliée ou associée et c’est quelque chose que nous chez Red Bull, prenez très, très au sérieux et la relation avec Toro Rosso et maintenant AlphaTauri a une discipline scrupuleuse dans notre façon de fonctionner, respectueuse de ces règles.

«Bien sûr, vous faites confiance à l’organe directeur pour assurer la police et les appliquer en conséquence.»

