Christian Horner : Hamilton « subit plus de pression » que Max

Créé par une équipe de diplômés universitaires âgés en moyenne de 23 ans, Lumione est un jeu de plateforme impressionnant qui sert de premier jeu pour Glimmer Studio. Avec une inspiration évidente d’autres jeux de plateforme durs comme des ongles comme Ori and the Blind Forest et Celeste, Lumione prend le genre dans une direction […] More