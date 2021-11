Christian Horner identifie le moment où «les gants se sont détachés» contre Mercedes

Sans surprise, Christian Horner a déclaré que le Grand Prix de Grande-Bretagne était le moment où il savait que Red Bull était en guerre avec Mercedes cette saison.

Red Bull est actuellement en mesure de retirer au moins une pièce d’argent à Mercedes à l’ère du turbo hybride, avec Max Verstappen avec 12 points d’avance sur son rival le plus proche Lewis Hamilton dans la course pour devenir champion du monde avec cinq courses restantes.

Mercedes et Red Bull ont béni le monde de la Formule 1 avec l’une des rivalités les plus féroces de l’histoire récente et le point d’éclair majeur entre eux, aux yeux de Horner, est survenu lorsque Hamilton et Verstappen sont entrés en collision dans le premier tour à Silverstone

« Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone en juillet lorsque Max et Lewis se sont écrasés au premier tour », a déclaré Horner dans une interview à Luxury London, lorsqu’on lui a demandé pour le moment, il sentait que les gants se détachaient.

« Je ne pense pas que beaucoup de gens réalisent la gravité d’un tel accident à plus de 200 mph. C’était brutal. Max a subi un impact à 51G – il a en fait cassé le siège de sa voiture.

« Il a été momentanément mis KO et nous n’avons pas pu le joindre sur la radio de l’équipe.

« Votre objectif immédiat est la santé de votre conducteur.

« Tout le monde en F1 sait que Copse est un virage à grande vitesse, l’un des plus dangereux du sport. À ce moment-là, j’ai réalisé à quoi nous étions confrontés.

Jos Verstappen : « Max est important pour l’ensemble du projet. Red Bull sait à quel point Max est bon, Mercedes ne le sait pas encore. Et c’est peut-être une bonne chose pour eux ! »https://t.co/DxXQH2Ulat #F1 photo. twitter.com/L75JLX5qgI – PlanetF1 (@Planet_F1) 1er novembre 2021

Horner et son homologue Mercedes Toto Wolff ont souvent échangé des mots dans les médias alors que la rivalité entre les deux équipes s’intensifiait, mais le patron de Red Bull a insisté sur le fait qu’il passait très peu de temps sur cette rivalité spécifique avec le patron de Mercedes.

« Je ne prête pas beaucoup d’attention à la situation de Toto, même si les médias aiment la développer », a ajouté Horner.

« L’intensité de la compétition est si féroce qu’une erreur pourrait coûter le titre à l’une ou l’autre équipe.

« C’est aussi la première fois que Mercedes subit ce niveau de pression en sept saisons – il sera intéressant de voir comment ils vont gérer cela. Toto et moi ne sommes pas des personnages similaires.

«C’est un gars de la finance et j’ai grandi dans l’industrie. Cela ne rend pas l’un bien ou l’autre mal, mais nous sommes des personnes très différentes.

« Nous avons une poignée de courses à disputer, des circuits variés à travers le monde, la situation est très excitante, même pour un fan impartial de F1.