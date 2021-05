Christian Horner: “ Il est temps que Toto Wolff ait quelque chose à faire ”

Christian Horner pense que Toto Wolff et Mercedes ont eu une conduite trop facile à l’ère du turbo hybride, et a plaisanté en disant qu’il était «à peu près temps» qu’ils avaient une certaine pression à gérer.

Le directeur de l’équipe Red Bull a également déclaré récemment que le «cycle» gagnant des Silver Arrows finirait par se terminer, de sorte que lui et son équipe chercheront à en profiter lorsque Mercedes échouera.

La bataille en piste entre Sir Lewis Hamilton et Max Verstappen prenant déjà forme dans des machines uniformément égalées dans cinq courses intrigantes entre les deux, couplée avec la division Red Bull Powertrains nouvellement créée qui braconne les membres du personnel des moteurs Mercedes, Horner et Red Bull. ont causé des maux de tête aux sept fois champions des constructeurs.

“Toto a eu la tâche beaucoup trop facile au cours des sept dernières années”, a déclaré Horner, selon le New York Times. «Il est temps qu’il ait quelque chose à faire.

Le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, a affirmé que Mercedes avait offert un «double salaire» pour conserver les travailleurs, dont le chef du moteur Ben Hodgkinson, qui avait fait le déplacement pour devenir le premier directeur technique de Red Bull Powertrains.

Cependant, avec un groupe collectif de 900 membres du personnel travaillant sur le groupe motopropulseur de Mercedes, le directeur de l’équipe Silver Arrows reste imperturbable à l’idée que des membres du personnel fassent défection vers la nouvelle opération de Red Bull,

«C’est une énorme organisation», a déclaré Wolff, «et perdre 10 ou 15 ou plus ne changera pas la force collective du groupe.

«D’une certaine manière, c’est presque comme une sélection naturelle: les gens s’éloignent pour que les jeunes progressent, et nous voyons cela comme une grande opportunité. La performance vient du pouvoir du groupe et non des individus. »

La bataille pour le titre entre sans doute les deux meilleurs pilotes sur la grille a été le principal sujet de discussion en Formule 1 cette saison, avec Verstappen prenant la tête du championnat des pilotes pour la première fois de sa carrière après avoir remporté à Monaco ce week-end. .

N’ayant pas eu de véritable combat de la saison pour le titre ces dernières années, Horner est enthousiasmé par la perspective de voir deux pilotes se battre au cours du calendrier record de 23 courses.

«J’espère que cela va jusqu’au fil», a ajouté Horner. «C’est ce que les fans aimeraient voir, c’est ce qu’ils réclament, même si je ne sais pas si mes nerfs pourraient le supporter.

“Il n’y a rien de plus excitant que de courir Lewis Hamilton, et c’est ce que nous voulons faire.”

“Il y a des pistes à venir qui nous conviendront, et il y en a qui conviendront à Mercedes”, a déclaré Horner. «Je suis sûr que ce championnat va monter et descendre.»

