Christian Horner insiste sur le fait que Mercedes a commis une « erreur tactique », défend Michael Masi et fait l’éloge de Max Verstappen ET Lewis Hamilton après les célébrations du Grand Prix d’Abou Dhabi

Le chef de Red Bull, Christian Horner, insiste sur le fait que Mercedes n’est responsable que d’eux-mêmes après que Max Verstappen a permis à Lewis Hamilton de remporter le titre mondial de Formule 1 dans le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Avec Hamilton apparemment en route vers un huitième titre mondial record, le crash tardif de Nicholas Latifi a tout changé et a remis une première couronne à Verstappen de manière controversée.

Horner et Verstappen sont sortis vainqueurs du titre décisif

La conclusion du championnat de cette saison a été un drame sportif de premier ordre

Plutôt que de laisser Hamilton gagner derrière la voiture de sécurité, le directeur de course Michael Masi a permis aux pilotes entre les deux leaders de se défaire, offrant un dernier tour de course.

Ayant vu son avance disparaître, la Mercedes de Hamilton était en fait un canard assis par rapport à la Red Bull de Verstappen, qui avait des pneus tendres plus récents et plus rapides.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a fulminé à la radio alors que le Néerlandais passait devant le Britannique, avant que deux protestations officielles ne soient rejetées par la FIA.

La controverse entoure la décision de Masi de doubler les cinq pilotes entre Hamilton et Verstappen, mais pas le reste des voitures doublées.

Après avoir décidé que Masi était libre de contrôler la voiture de sécurité à sa discrétion, Verstappen a été confirmé comme champion du monde dans le bureau des commissaires sportifs, quelques heures après la fin de la course.

Certains ont suggéré que Hamilton s’était fait voler le titre

Le défi de Mercedes se poursuivra et pourrait se retrouver devant les tribunaux, avec l’homme qui a aidé Manchester City à annuler leur interdiction de l’UEFA, Paul Harris QC, de leur côté.

Mais Horner insiste sur le fait que la course était juste et que les rivaux de Red Bull ont perdu en raison d’une erreur tactique.

En rejoignant talkSPORT, Horner a déclaré: «Ce n’était pas controversé. J’ai fait le commentaire, dans le commentaire de Sky Racing, que nous avions besoin de quelque chose des dieux de la course.

« Ensuite, Nicholas Latifi est arrivé et a eu un accident qui nécessitait une voiture de sécurité.

« Il a toujours été question avec les chefs d’équipe et les directeurs d’équipe de ne pas vouloir finir les courses sous safety car. Ils feraient de leur mieux pour relancer les courses.

« En fait, je pense que le directeur de course a fait un travail décent à ce sujet. Il a fait ce qu’il a pu. Il a mis les deux voitures de tête ensemble. Et puis ce fut une fusillade directe.

« Nous avons choisi de faire l’arrêt au stand et Mercedes a choisi de maintenir sa position sur la piste. Et c’est une stratégie qui nous a donné le dessus pour ce dernier tour.

GETTY

Wolff a été indigné par la décision de Masi

« Enfin cette année, Max a eu un peu de chance. Nous avons eu des malheurs à Silverstone, à Budapest et en Azerbaïdjan. Mais hier, nous avons eu une opportunité et Max l’a convertie de la manière la plus brillante.

Il a ajouté : « Si nous étions en tête, avec l’avance que Lewis avait, sachant qu’il n’avait fait qu’un seul arrêt, nous l’aurions opposé. Nous aurions mis un nouveau train de pneus pour le redémarrage.

« C’était une erreur tactique que Mercedes ne l’ait pas fait. C’était leur choix. C’était une décision prise dans le feu de l’action. Nous avons choisi de prendre les pneus avec nos deux voitures.

Horner a poursuivi : « C’est juste dommage que plus tard nous nous sommes retrouvés dans la salle des commissaires avec un QC qui se trouvait être sur la piste dans le cadre de Mercedes.

« C’était décevant que Mercedes ait choisi cette voie – mais c’était leur choix. »

Horner insiste sur le fait que les retombées d’Abou Dhabi ne devraient pas nuire à l’incroyable exploit de Verstappen.

GETTY

Verstappen a été officiellement couronné champion plus de quatre heures après la fin de la course à la suite des protestations de Mercedes

Alors qu’il s’agissait d’un dernier tour spectaculaire, le Néerlandais a remporté l’une des plus grandes saisons de l’histoire de la Formule 1 après des mois de conduite sensationnelle, alors que Horner met en évidence sa propre part de malchance en cours de route.

Le chef de Red Bull a ajouté : « Je pense qu’il a été exceptionnel. Il a mené plus de tours que n’importe quel autre pilote. Il a eu dix pole positions et dix victoires. Il a eu plus de podiums que n’importe quel autre pilote.

« Il a eu sa part de malchance. Des incidents qui ne lui étaient pas imputables et qui relevaient de la décision des stewards. Ils étaient soit [Valtteri] Bottas ou l’émission d’Hamilton à Budapest et Silverstone.

« Mais il a gardé la tête froide. Il a poussé son cœur avec beaucoup de passion et d’engagement.

« Il a affronté, en tant que garçon de 23 ans, un septuple champion du monde au sommet de son art.

« Je pense que les deux pilotes ont été époustouflants et exceptionnels cette année. Ils ont une longueur d’avance sur le reste du domaine.

Verstappen est un digne champion, insiste Horner

« Nous avons vu des batailles épiques tout au long de la saison, dès la première course, et ce fut une saison vintage pour la Formule 1. »

Hamilton et Wolff ont gardé leurs conseils au lendemain, en plus d’un commentaire de l’ancien champion du monde suggérant que la course avait été «fabriquée» à la radio.

Cependant, le Britannique a été magnanime dans la défaite une fois la course terminée, et bien que Horner n’ait pas été impressionné par son équipe, le chef de Red Bull n’avait que des éloges pour le pilote.

Il a déclaré: «Vous devez ressentir pour Lewis. Il a fait un excellent travail hier. Il était dans la voiture la plus rapide.

Horner a ajouté : « Lewis était exceptionnel. Il était visiblement dégoûté d’avoir perdu ça hier.

«Mais il était très bon avec Max. Je lui ai parlé avant de monter sur le podium.

GETTY

Hamilton a pris la défaite comme un vrai champion

« Il était très sportif à propos de tout ça. Il n’y avait pas d’amertume. Aucune allégation n’a été lancée.

« Je pensais qu’il le prenait au menton et qu’il était très sportif, tout comme son père. »

Il n’était pas trop difficile de deviner pourquoi Horner rejoignait talkSPORT avec une voix rauque.

Une fois la victoire de Verstappen confirmée, Horner est descendu dans la nuit d’Abu Dhabi avec sa femme Geri Halliwell et le reste de son équipe Red Bull, faisant la fête aux côtés de Verstappen jusqu’au petit matin.

Comme vous pouvez l’imaginer, il y avait beaucoup de Red Bull impliqués. Et Horner révèle qu’ils en avaient besoin après une saison aussi épuisante.

Il a déclaré : « Je ne suis pas sûr qu’il y ait eu trop de numéros des Spice Girls, mais Geri était là aussi.

« Il y a une chanson de Max que Checko [Perez] joué encore et encore, Super Max ! C’était une super soirée et il y a beaucoup de choses que vous pouvez mélanger avec Red Bull.

La victoire a été célébrée tard dans la nuit

« Il se passait beaucoup de choses et c’était génial à voir. Ce fut une année difficile pour les mécaniciens. Tous les garçons et les filles, passant beaucoup de temps loin de leur famille pendant de longues périodes, les triples en-têtes que nous avons eus.

« Ils sont épuisés, ils sont brisés après l’année qu’ils ont eue. Et encore une fois, ils ont écrasé le meilleur arrêt au stand de la journée hier.

« Je pense que nous avons eu neuf ou dix des meilleurs arrêts aux stands cette année. Les voir se lâcher avec les chauffeurs, c’était super. Mais ils se sont essoufflés assez vite !