Christian Horner insiste sur le fait que Red Bull veut un triomphe « propre » du titre F1 pour Max Verstappen

Christian Horner a affirmé que Red Bull voulait que Max Verstappen remporte le championnat du monde de la bonne manière – et non de manière controversée.

Bien que Verstappen et Lewis Hamilton abordent la finale de la saison, le Grand Prix d’Abou Dhabi, à égalité de points, le Néerlandais a l’avantage grâce à ses neuf victoires contre huit.

Cela signifie que Hamilton doit marquer plus de points que son rival pour le titre pour obtenir une huitième couronne record. Si ni l’un ni l’autre n’augmente leur total de 369,5, ce sera Verstappen qui deviendra champion pour la première fois.

Le nombre d’affrontements en piste entre le duo dans cette campagne passionnante a fait penser que Verstappen, généralement l’agresseur de la paire, pourrait ne pas être opposé à une collision à Yas Marina qui met Hamilton, à tout le moins, hors de la course. .

Mais Horner, le directeur de l’équipe Red Bull, insiste sur le fait qu’il souhaite que le championnat soit décidé de manière « juste et propre » – et évidemment avec Verstappen en tête.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se souciait de la façon dont le championnat a été remporté, Horner, cité par Motorsport.com, a déclaré : « Oui, bien sûr que nous le faisons.

« Vous voulez gagner sur la piste, pas dans une salle des commissaires, pas dans un bac à gravier. Vous voulez le gagner.

«Ça a été un combat difficile tout au long de l’année. Il y a eu des courses fantastiques entre ces deux pilotes et j’espère que ce sera une course juste et propre à Abu Dhabi.

Bien que l’élan soit fermement avec Hamilton à la suite de ses trois victoires consécutives en course, Horner pense également que son compatriote britannique a eu sa part de chance, en particulier en Arabie saoudite la dernière fois.

Le patron de Red Bull a cité le contact avec Esteban Ocon au deuxième redémarrage et l’incident qui a suivi au cours duquel Hamilton est entré dans le dos de Verstappen – pour lequel le Néerlandais a été pénalisé pour conduite « erratique » – comme exemples de fortune positive.

« Lady Luck brille sur Lewis en ce moment », a déclaré Horner. « Ocon a roulé sur son aileron avant au départ, il a roulé à l’arrière de Max. Vous savez, il a tenté sa chance.

« C’est la première fois depuis que nous étions là-bas en 2012 et 2010 avec Sebastian (Vettel), que des équipes rivales se battaient pour le championnat du monde des pilotes (à deux reprises contre Fernando Alonso de Ferrari).

« Il n’y aura aucun problème pour remonter le moral avant ce week-end final. »

Verdict PlanetF1