Le patron de Red Bull, Christian Horner, a fourni un peu plus d’informations sur leurs problèmes de légalité concernant l’aileron arrière de Mercedes.

Horner et le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, se sont affrontés lors de la dernière conférence de presse de la FIA pendant la pause entre les FP1 et FP2 sur le circuit international de Losail et, sans surprise, ce fut une session tendue alors que les deux étaient grillés au sujet de leurs rivalités, relations et protestations en cours entre le titre rivalise.

Parmi tous les drames qui se déroulent sur et en dehors de la piste entre Mercedes et Red Bull dans ce combat épique pour le titre, il y a une menace persistante de protestation de ce dernier contre la légalité de l’aileron arrière de Mercedes.

Bien qu’aucune protestation n’ait encore été manifestée, Red Bull surveille de près cette partie spécifique de la voiture W12 – même le leader du championnat du monde Max Verstappen a reçu une amende de 50 000 euros pour avoir touché l’aileron arrière de Mercedes au Brésil.

Après la course à Sao Paulo, Horner n’entrera pas dans les détails sur ce qui concernait exactement Red Bull à propos de l’aileron arrière de Mercedes. Mais, lors de la conférence de presse du Qatar vendredi, Horner est entré directement dans les détails avec Wolff.

Et en ce qui concerne les dernières nouvelles hors piste si vous ne regardez pas déjà sur la chaîne, Toto Wolff et Christian Horner sont côte à côte dans la conférence de presse des chefs d’équipe en ce moment..#SkyF1 #F1 pic.twitter. com/NDmfCi3OMQ – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 19 novembre 2021

« Comment expliquez-vous les marques sur la plaque d’extrémité de l’aile arrière ? » Horner a demandé à Wolff, qui a initialement proposé d’envoyer un aileron arrière de Mercedes à Red Bull pour inspection et de le couper en « mille morceaux ».

Wolff a répondu : « Je pense que cela fait partie de ce qui est autorisé et donc c’est ok.

Cette réponse a amené un lent hochement de tête de Horner, qui plus tôt dans la conférence de presse a répété la menace d’une protestation officielle : « Ne vous en faites pas, si nous le voyons sur la voiture ici, il sera protesté.

« Si nous croyons que [Mercedes] voiture n’est pas conforme, nous protesterons », a déclaré Horner aux journalistes.

« Les vitesses en ligne droite que nous avons vues au Mexique et au Brésil n’étaient pas une situation normale. Et oui, nous savons qu’un nouveau moteur avec Mercedes est livré avec des performances accrues.

« Mais lorsque vous avez une vitesse de fermeture de 27 km/h et que vous voyez des marques sur les plaques d’extrémité des ailes arrière qui ont été marquées par la flexion des ailes, ce qui s’est passé est très clair pour nous. »

Horner a ajouté dans une question posée par The Race sur la façon dont une protestation était proche d’être déposée : « Nous suivrons la situation de près.

« Cela dépend de ce qui se passe ce week-end et de ce que nous voyons à travers l’analyse que nous menons.

« Ce n’est pas seulement appliqué ici [in Qatar], à bien des égards, il est encore plus pertinent pour les deux circuits à venir [Jeddah and Abu Dhabi].

« Mais en tant que compétiteur, et nous savons que Mercedes a accordé une grande attention à notre voiture cette saison, nous faisons évidemment de même. Les enjeux sont élevés et il y a énormément de choses à jouer.

« Nous voulons juste nous assurer que ce sont des règles du jeu égales. »

Lors de la conférence de presse, la FIA a confirmé que la demande de Mercedes de faire appel de l’incident du virage 4 impliquant Max Verstappen et Lewis Hamilton au Brésil avait été rejetée.