Christian Horner : la F1 doit éviter d’être une autre Formule E

Christian Horner a développé son opinion selon laquelle la prochaine évolution des moteurs de Formule 1 doit être « excitante, différente et pertinente ».

Selon le directeur de l’équipe Red Bull, cela signifie incorporer “le son et l’émotion” et pas seulement apporter quelque chose de plus proche de la Formule E.

Une réunion a eu lieu au Red Bull Ring pendant le week-end du Grand Prix d’Autriche des sommités et motoristes de la Formule 1, ainsi que quelques nouveaux arrivants potentiels dans le sport, Audi et Porsche, qui étaient clairement impatients d’entendre ce que l’avenir leur réservait.

Il a été appelé à discuter du type de moteurs que la F1 utilisera lorsque la réglementation doit changer en 2025, bien qu’il y ait un soutien pour que cela soit retardé jusqu’en 2026, ce qui était le plan initial.

Horner n’est pas un grand fan des moteurs turbo hybrides qui ont été introduits en 2014, les jugeant trop silencieux pour les fans purs et durs du sport, et espère qu’avec le coût, le facteur “divertissement” est pris en compte lors d’une finale. une décision est prise quant à l’avenir.

“Nous constatons que les coûts du moteur actuel sont extrêmement prohibitifs”, a déclaré Horner, cité par Motorsport.com.

« On n’y avait pas pensé quand ce moteur a été conçu, et je pense qu’il y a une opportunité fantastique pour ce qui pourrait sans doute être le moteur pendant 10 ans, quand il sera introduit, de faire quelque chose d’un peu différent.

«Je pense qu’il doit aborder l’émotion, les sons, et bien sûr, il doit cocher les cases durables.

« Mais je pense que cela doit toujours être divertissant – sinon, nous devrions tous aller faire de la Formule E.

“J’espère que les esprits collectifs pourront proposer quelque chose d’attrayant pour 2025, ou ce qui serait plus sensé, c’est de faire le travail correctement pour 2026.”

Horner était impliqué lors de la réunion en Autriche car Red Bull deviendra, bien sûr, un motoriste lui-même ayant mis en place sa nouvelle opération Powertrains pour le moment où Honda quittera la Formule 1 à la fin de cette saison.

“Je pense que c’était un dialogue constructif”, a ajouté le directeur de l’équipe Red Bull à propos de la réunion.

« Il est important que nous trouvions la bonne solution, à la fois en termes de coût et de produit, pour l’avenir de la F1. Je pense que toutes les bonnes parties prenantes sont impliquées dans cette discussion et il est important de travailler collectivement pour le bien du sport.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, qui a aidé à présider la réunion en Autriche, a estimé qu’il s’agissait d’une “bonne étape” pour déterminer la voie à suivre pour 2025 et au-delà.

L’italien a déclaré que le concept hybride turbo resterait.

“Hybrid sera là, bien sûr”, a-t-il déclaré. « L’accent sur l’avenir sera davantage sur l’hybridation de notre moteur. Les fondamentaux de tout ce moteur resteront.

