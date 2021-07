Christian Horner : la F1 doit éviter l’équivalent des « footballeurs plongeurs »

Christian Horner a déclaré que les sanctions étaient appliquées de manière trop libérale aux pilotes du Grand Prix d’Autriche et que la F1 devrait éviter de pénaliser les pilotes pour de légères infractions ou incidents de course.

Plusieurs pilotes étaient du mauvais côté des sanctions de la FIA au Red Bull Ring, notamment Sergio Perez – qui a été pénalisé à deux reprises pour avoir prétendument poussé Charles Leclerc hors de la piste aux virages 4 et 6, le pilote Ferrari essayant de se frayer un chemin autour du en dehors du Mexicain.

Perez a tenté un mouvement similaire à l’extérieur sur Lando Norris de McLaren au début de la course alors qu’il tentait de se frayer un chemin vers les places du podium. Norris a tendu les coudes et Perez est allé sur le gravier, obtenant une pénalité de cinq secondes dans le processus. Malgré le mouvement affectant son pilote, Horner a déclaré que le pilote McLaren n’aurait pas dû recevoir de pénalité pour cette manœuvre.

Le mouvement étant considéré par certains comme une course difficile plutôt que comme une violation des règles, le directeur de l’équipe Red Bull ne veut pas que des pénalités soient infligées pour des mouvements qui décourageraient les pilotes de faire des dépassements audacieux.

“Vous ne voulez pas l’équivalent de footballeurs plongeant”, a déclaré Horner, cité par Motorsport.com. « Je pense que nous devons éviter cela.

« Je sais que c’est incroyablement difficile, parce que nous parlons de ces choses très souvent, et c’est difficile pour le directeur de course, mais j’ai senti que peut-être les incidents que nous avons vus auraient pu être liés à plus d’incidents de course que méritant des pénalités.

« L’incident entre Checo et Lando, c’est la course. Tu fais le tour de l’extérieur, tu prends le risque, surtout quand tu n’es pas en position d’être devant.

« Mais je pense que la FIA, après avoir décerné [first] pénalité, alors ne pouvait pas ne pas accorder de pénalité pour un mouvement très similaire avec Charles.

« Ces gars ont couru en karting depuis qu’ils étaient enfants, et savent que si vous faites le tour de l’extérieur, vous prenez le risque, surtout si vous n’êtes pas devant.

“Alors oui, je pense que les sanctions étaient un peu sévères et cela va un peu à l’encontre du mantra” laissez-les courir “que nous avons défendu ces dernières années.”

Horner a ajouté qu’il pensait que Perez avait raison d’essayer de dépasser Norris et d’être proactif en le faisant, plutôt que de rester assis et de perdre tout avantage stratégique potentiel.

Malgré d’autres pénalités plus tard, Horner était satisfait de la façon dont le Mexicain a réagi à l’adversité devant lui et revient toujours à la maison dans les points.

“Je pense qu’il savait que ce serait très difficile de dépasser Lando, car il était si rapide dans la ligne droite”, a-t-il déclaré. “Il essayait de faire le mouvement rapidement, et évidemment c’était dommage à ce moment-là de perdre votre tampon avec Mercedes.

« Il a ensuite écopé de deux autres pénalités avec Charles. Mais je pense qu’une fois qu’il a réussi à dépasser Daniel [Ricciardo] et dans l’air clair, puis il a incroyablement bien conduit. Il a baissé la tête et a construit ces 10 secondes à la fin de la course jusqu’à Daniel. »

