Christian Horner : la pénalité de Valtteri Bottas à Spa « n’est pas une vraie punition »

Christian Horner dit que Mercedes a utilisé une “excellente stratégie” en Hongrie alors que Valtteri Bottas a éliminé les deux Red Bull et a obtenu une pénalité inutile en conséquence.

Bottas a créé un accident multi-voitures lors du premier tour du Grand Prix de Hongrie alors que, sur une piste humide, le pilote Mercedes s’est trompé de point de freinage et a percuté Lando Norris.

Cela a forcé Norris à entrer dans Max Verstappen tandis que la trajectoire de Bottas l’a également vu frapper Sergio Perez.

Perez et Norris ont rejoint Bottas pour se retirer de la course tandis que Verstappen a dû soigner une RB16B endommagée à la dixième place.

“Excellente stratégie de Mercedes”, a déclaré Horner à Auto Bild.

“Valtteri a fait un excellent travail pour eux en éliminant nos deux voitures.”

Mais alors que Horner a déclaré immédiatement après qu’il ne croyait pas que c’était délibéré, il estime que la décision des commissaires sportifs d’infliger à Bottas une pénalité de cinq places sur la grille pour la prochaine course, le Grand Prix de Belgique, était trop clémente.

Compte tenu de la supériorité de la Mercedes, une voiture égalée uniquement par celle de Red Bull, le patron de l’équipe estime que la pénalité sera annulée en seulement deux tours.

“Valtteri écope de la pénalité pour la prochaine course, mais il se rattrape en deux tours à Spa”, a-t-il déclaré. « Ce n’est pas une vraie punition.

Cela n’aide pas non plus Red Bull avec sa facture de réparation de la course de dimanche, une facture de réparation qui s’ajoute aux 1,8 million de dollars pour les dommages subis par Verstappen au Grand Prix de Grande-Bretagne lors d’un nouvel accident avec un pilote Mercedes.

“Il [the grid penalty] ne répare pas les dommages qu’il nous a causés », a poursuivi Horner, « surtout quand on regarde le plafond budgétaire. Les effets sont immenses, les coûts sont brutaux.

Les coûts ont empiré avec des pénalités de grille plus tard dans la saison pour Verstappen et Perez alors que Silverstone et la Hongrie les ont laissés avec des moteurs endommagés.

Red Bull a dû changer le PU de Verstappen après les qualifications en Hongrie, le moteur ayant développé une fissure suite au crash de Silverstone l’affaibli, tandis que le PU de Perez a subi un coup dur en Hongrie.

“Les premières impressions indiquent que le moteur de Perez n’est plus opérationnel non plus”, a déclaré Horner

« C’est très frustrant, également pour Honda, car cela ne vient pas de la fiabilité, mais des accidents que nous n’avons pas causés.

Red Bull a également perdu la tête dans les deux championnats à la suite de la chute de dimanche.