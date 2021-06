Christian Horner laissé perplexe par la réclamation du moteur Honda de Wolff

in

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’il n’était “pas tout à fait sûr” de la raison pour laquelle Toto Wolff avait suggéré qu’une augmentation de la puissance Honda avait contribué à leur victoire en Grand Prix de France.

Mercedes a présenté son dernier cycle de nouvelles unités de puissance au sixième tour à Bakou, mais, en France, c’était au tour de Honda de fournir leurs nouvelles unités respectivement à Red Bull et AlphaTauri.

Wolff a tenu à faire référence au nouveau groupe motopropulseur de Honda après la troisième victoire consécutive de Red Bull, déclarant : “Ils ont fait un grand pas en avant avec leur groupe motopropulseur, l’introduction du deuxième groupe motopropulseur.”

Mais Horner a été un peu perplexe quant à la raison pour laquelle Wolff dirait que, étant donné que la deuxième unité de Honda n’a pas réellement augmenté de puissance.

“Nous ne sommes pas autorisés à apporter des améliorations, donc je ne sais pas trop à quoi il fait référence là-bas”, a déclaré Horner aux journalistes en France.

« Je pense que ce sont les mêmes spécifications que la première unité, nous avons utilisé un aileron arrière beaucoup plus petit ici.

“C’est pourquoi la performance en ligne droite était forte, mais je veux dire que Honda fait un excellent travail mais nous ne voyons pas d’augmentation soudaine de la puissance.”

Suivez les précédents snoozefest sur le circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France, on s’attendait à ce que l’édition 2021 apporte une autre course ennuyeuse. Cependant, heureusement, c’était tout sauf ennuyeux.

Et, selon Horner, le fait que ce ne l’était pas est le mérite de l’amélioration que Red Bull et Honda ont apportée au fil des ans.

“Quand on y réfléchit, c’était sans doute la course la plus ennuyeuse des cinq dernières années, il y a deux ans ici”, a déclaré Horner.

« C’était probablement l’une des courses les plus excitantes que nous ayons eues au cours des cinq dernières années.

« Donc, je pense que cela témoigne simplement de la force avec laquelle les équipes ont travaillé au cours des 12 derniers mois et en particulier pendant la pandémie, car lorsque vous regardez la domination de cette voiture [Mercedes] eu l’année dernière, et ne l’oublions pas, 60% de la voiture est reportée. C’est le même châssis qu’ils ont remporté toutes ces courses l’année dernière.

“Je pense donc que l’équipe vient de faire un travail phénoménal et nous devons juste maintenir cet élan parce que Mercedes est une équipe si forte, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne rebondissent.

“Mais nous devons juste continuer à faire ce que nous faisons.”

