Christian Horner : le doigté de Mercedes est une “stratégie claire”

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, considère la “stratégie” du doigt contre son équipe comme un compliment à la menace qu’ils représentent.

Mercedes et Red Bull sont engagés dans une bataille acharnée pour les championnats des pilotes et des constructeurs 2021, et à plusieurs étapes cette rivalité a débordé.

Les coups et les plaintes lancés dans les camps adverses ont été systématiquement présents, mais en plus de cela, Red Bull a également été contraint de faire face à plusieurs directives techniques de la FIA qui lui ont été envoyées.

Parmi les plus notables, citons la saga de l’aileron arrière flexible, déclenchée par les plaintes de Mercedes concernant l’aileron arrière de la Red Bull RB16B.

Cependant, Horner ne voit rien de tout cela comme négatif.

En fait, ce « doigt pointé », selon lui, prouve que Red Bull est sur la bonne voie, obligeant son rival à recourir à une telle stratégie.

“Ils ont mis énormément d’énergie là-dedans, plus que ce à quoi on pourrait s’attendre – c’est une stratégie claire”, a déclaré Horner à Motorsport.com à propos du lobbying de Mercedes.

«Mais je pense que cela montre simplement qu’ils nous voient comme une menace. Et je pense que vous faites quelque chose de bien lorsque les gens commencent à pointer du doigt.

Red Bull a terminé 2020 en force avec une victoire au Grand Prix d’Abou Dhabi et depuis lors, l’équipe autrichienne s’est encore renforcée, remportant six des 11 premières manches malgré Mercedes au classement des pilotes et des constructeurs.

Et Horner attribue ce défi de titre soutenu qu’ils montent à trois facteurs – d’abord leur capacité à résoudre les problèmes de corrélation avant la fin de la campagne 2020, puis le fait que de grandes parties du châssis 2020 ont été reportées à 2021 pour toutes les équipes.

Et enfin, le groupe motopropulseur amélioré de Honda, qui était initialement prévu pour 2022 mais qui a été mis à disposition pour 2021, Honda devant quitter la F1 à la fin de la saison.

Bien sûr, les nouvelles réglementations aérodynamiques pour 2021 ont nui à Mercedes et à leur voiture à faible inclinaison, ce qui les a également repoussées davantage dans les griffes de Red Bull.

“Nous avons évidemment bénéficié d’un certain degré de continuité des composants de transfert”, a expliqué Horner.

«Et je pense que le fait que la corrélation se soit établie, que nous ayons compris où étaient nos problèmes et que nous avons pu les résoudre, je pense que c’était l’élément clé, certainement pour les six premiers mois de cette année.

« Nous craignions en fait que les règles aient un effet important sur les voitures à forte inclinaison.

«Je pense que c’était une combinaison de choses – que nous avons réussi à comprendre certains de nos problèmes, à en résoudre un grand nombre et à faire un paquet plus complet.

“Je pense que, combiné à Honda tirant son moteur qui était initialement prévu pour 2022 cette année, étant leur dernière saison en Formule 1, qui était un effort herculéen de leur côté, cela a permis à tout de se réunir.”

Insistant sur le fait qu’il était vital pour Red Bull que Honda accélère ce groupe motopropulseur, Horner a répondu : fait du bon travail.

“Et si quoi que ce soit, c’est là que je pense que Mercedes a légèrement compromis ce ratio cette année.”