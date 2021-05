Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que des discussions étaient en cours pour augmenter le plafond budgétaire du châssis afin de limiter également les coûts de développement du moteur.

À partir de la saison 2021, les équipes sont désormais autorisées à dépenser un maximum de 145 millions de dollars par campagne sur leur châssis, une valeur qui passera à 140 millions de dollars pour 2022 et 135 millions de dollars d’ici 2023.

Cependant, il n’y a actuellement aucune décision de ce type sur les unités de puissance très coûteuses et complexes actuellement utilisées en Formule 1.

Cela pourrait changer à l’avenir, Horner révélant que des discussions sont en cours pour faire correspondre le capuchon du châssis avec celui du moteur.

“Je veux un V12 de 5,0 litres avec des régimes très élevés”, a déclaré Horner avec un sourire lorsque Autocar lui a demandé ce qu’il voulait des nouveaux moteurs, qui devraient arriver en 2025.

«Mais je ne pense pas que nous allons obtenir cela. Il s’agira d’une évolution de la réglementation existante. Les équipementiers ne nous dictent pas que ce doit être ceci ou cela. Nous voulons ce qui est bon pour le sport.

«Nous aimerions que cela sonne bien et qu’il doit cocher des cases en termes d’environnement et d’efficacité, donc je suppose que ce sera un dérivé de ce que nous avons actuellement.

« Évidemment, nous allons avoir quelques années coûteuses alors que nous nous préparons, mais il y a ensuite des plafonds budgétaires pour le groupe motopropulseur en cours de discussion qui sont extrêmement réalistes pour être introduits dans les deux prochaines années.

«Nous parlons d’environ 50 millions d’euros (43 millions de livres sterling) pour la recherche et le développement qui, soudainement d’où les budgets ont été, le rend tout à fait réalisable.»

Un gel du développement du moteur a été convenu sur les groupes motopropulseurs actuels à partir de 2022, ce pour quoi Red Bull a mené la campagne avant d’accepter de reprendre la propriété intellectuelle de Honda.

Horner a déclaré que Red Bull construisait ses moteurs était une lacune importante à combler, ce qui en fait désormais un partenaire encore plus précieux pour les propriétaires de Formule 1, Liberty Media.

“Pour nous, cela comble vraiment une lacune qui a toujours manqué et qui avait été notre talon d’Achille jusqu’à l’arrivée de Honda – que nous n’avons pas eu le contrôle de notre propre destin”, a expliqué Horner.

« Nous sommes extrêmement utiles à Liberty Media et à la F1 car nous pourrions nous préparer à fournir d’autres équipes si nécessaire, car les fabricants ont tendance à aller et venir. Avoir un constructeur de moteurs indépendant comme Red Bull Powertrains est attrayant pour Liberty.

“Red Bull a deux équipes de Grand Prix et un circuit [in Spielberg, Austria] et est impliqué dans toutes les catégories juniors et toutes les grandes formes de sport automobile à travers le monde. Je ne pense pas qu’il y ait une entreprise qui s’est davantage engagée dans le sport, y compris les équipementiers, que Red Bull. »

