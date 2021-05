Christian Horner: Les limites de piste ont été “ brutales ” pour Red Bull

Les limites de la piste ont dominé les discussions sur la F1 au début de 2021, et le directeur de Red Bull, Christian Horner, pense que son équipe en a fait les frais.

La troisième manche de la campagne à Portimao s’est avérée être la dernière tranche d’appels de limite de piste controversés qui ont coûté cher à Red Bull.

De retour à l’ouverture de la saison à Bahreïn, Verstappen a été invité à redonner l’avance à Lewis Hamilton après avoir quitté la piste pour le dépasser, une décision qui permettrait finalement à Hamilton de maintenir la P1 et de commencer 2021 avec la victoire.

Puis à Portimao, Verstappen a été dépouillé de son tour le plus rapide en Q3 qui aurait été assez bon pour la pole, des limites de piste à nouveau à blâmer, avant de perdre également le tour le plus rapide de la course et un point bonus pour avoir été trop large au virage 14.

C’était un dimanche après-midi où Sergio Perez dans l’autre Red Bull a été rapidement dépassé par Lando Norris de McLaren, un endroit où il s’attendait à ce que le Britannique revienne depuis qu’il avait quitté la piste pour la terminer.

Il n’y a eu aucune action de la part des commissaires sportifs, et au moment où Perez avait dépassé Verstappen, Hamilton et Valtteri Bottas étaient trop loin sur la route pour être rattrapés.

Et donc, Red Bull s’est senti assez durement fait.

«L’ensemble du débat sur les limites de piste est tout simplement frustrant; cela a été brutal pour nous lors des trois premières épreuves, la victoire à Bahreïn, la pole hier et maintenant le tour le plus rapide. Cela nous a donc coûté assez cher », a déclaré Horner sur le site Web de Formule 1.

Néanmoins, Red Bull reste très en lice pour le titre aux côtés de Mercedes, une bataille qui sera définie par de belles marges et un besoin pour Red Bull d’être «parfait» aux yeux de Horner.

«Je pense que nous devons être parfaits, mais il y a des forces et des faiblesses dans les voitures», a-t-il déclaré.

«N’oublions pas que Lewis a chuté le ballon de manière assez importante à Imola et s’en est sorti assez légèrement, donc c’est inévitable lorsque vous poussez à la limite. Tout dépend de ces belles marges.

Red Bull partira désormais à la recherche de sa première victoire au Grand Prix d’Espagne depuis 2016, lorsqu’un certain Max Verstappen a gagné lors de ses débuts avec l’équipe. Mais Barcelone a beaucoup été le gazon de Mercedes ces dernières années.

Horner a cependant déclaré que l’ordre hiérarchique commençait maintenant à s’installer, et il est donc clair que Mercedes et Red Bull, plus spécifiquement Verstappen et Hamilton, entrent dans la course en tant que «vedettes».

“Barcelone, si ce sont des conditions normales, il y a tellement de données de ce circuit, et c’est une combinaison de virages à moyenne, basse et haute vitesse”, a-t-il expliqué.

«La situation commence à se clarifier. Red Bull et Mercedes sont les deux équipes hors concours, et Lewis et Max sont les deux pilotes hors concours.

«Je pense que nous commençons à avoir une image de nos forces et de nos faiblesses, mais j’ai toujours dit qu’il faudrait quatre courses.

«Je pense que nous avons une surface assez anormale et un vent extrême et des conditions fraîches ici [at Portimao]. Si nous obtenons une Barcelone assez standard, je pense que vous aurez les quatre courses et nous pouvons voir où sont nos forces et nos faiblesses. Mais ce que nous pouvons voir, c’est que c’est incroyablement serré.

«Le plus grand gagnant pour cela est la Formule 1 – et si cela se passe comme ça pour 23 courses, ce sera un coup de foudre.»

