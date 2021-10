Christian Horner lève le voile sur la relation de travail avec Max Verstappen chez Red Bull

Christian Horner a décrit comment l’« ouverture » de sa relation avec Max Verstappen fait de lui un pilote simple à gérer.

Le duo Red Bull travaille ensemble depuis 2016 et le partenariat a pris un départ parfait, Verstappen remportant le Grand Prix d’Espagne à ses débuts après avoir été promu de Toro Rosso.

Cinq ans plus tard, le Néerlandais est désormais engagé dans une bataille titanesque pour le championnat du monde avec Lewis Hamilton, tentant de devenir le premier pilote non-Mercedes depuis Sebastian Vettel en 2013, pour Red Bull, à décrocher le titre.

Bien que Verstappen ait la réputation d’être un coureur acharné, Horner dit que la nature simple du personnage de 24 ans fait de lui un collègue avec qui il est facile de travailler.

“Max est probablement l’un des pilotes les plus simples avec qui j’ai travaillé parce qu’il est binaire dans son approche”, a déclaré Horner à Channel 4.

« Il apprécie l’ouverture et l’honnêteté absolues. Il ne donne pas grand-chose au public, c’est un particulier.

« Et je pense que lorsque vous passez du temps avec lui et que vous apprenez à connaître le vrai Max Verstappen, c’est juste un jeune gars vraiment sympa et totalement passionné par sa course.

« Mais il est très affamé et tellement motivé – je ne pense pas avoir jamais rencontré un pilote aussi motivé.

«Donc, en termes de travail avec lui, de gestion de lui, vous vous asseyez simplement et avez une conversation ouverte et il écoutera.

« Il peut avoir une opinion différente, mais à la fin, vous convergez toujours vers une solution.

«Et il n’enlève jamais rien, rien ne s’envenime. Vous vous en occupez, passez à autre chose.

La bataille pour le titre de Verstappen avec Hamilton a été ponctuée par deux collisions entre les deux. Hamilton a été pénalisé pour le premier, à Silverstone, et Verstappen pour le second, à Monza. Au final, Hamilton a deux points d’avance au classement des pilotes avec sept courses de la saison à disputer.

“Max était évidemment massivement frustré par Silverstone et la façon dont cela s’est passé parce qu’il avait fait le travail acharné, il a remporté la course de sprint”, a déclaré Horner.

« C’est évidemment devenu assez savoureux dans la ligne droite de Wellington, puis l’accident, et c’était un accident massif, 51G.

“Mais il s’est rapidement peiné et a dit lundi ‘si je devais refaire la course aujourd’hui, je pourrais le faire’.”

Quant à l’accident à Monza, qui a laissé à la fois dans le gravier et hors de la course, Hamilton a déclaré plus tard qu’il était “surpris” que Verstappen n’ait pas vérifié son bien-être avant de s’éloigner.

À propos de cet incident, Horner a déclaré : « Vous avez deux gars pour le championnat du monde, c’est le plus gros trophée du sport automobile mondial, et les deux n’auraient pas dû être là.

“Max a eu un problème à son arrêt au stand, puis Lewis a eu un problème à son arrêt, alors les deux sont arrivés ensemble au premier virage alors que Lewis sortait des stands.

“Inévitablement, le résultat était ce qu’il était, et la chose la plus importante à partir de cela est que les deux allaient bien.”

Sur Verstappen ne demandant pas comment allait Hamilton, le directeur de l’équipe Red Bull a ajouté : voiture, le moteur tourne toujours.

« Il savait que Lewis allait parfaitement bien, en effet la voiture médicale n’a pas ressenti le besoin de se rendre sur les lieux.

“Je pense donc que c’était une circonstance et un scénario complètement différents.”

