Christian Horner : Lewis Hamilton aurait aussi pu être pénalisé

Christian Horner pense que les commissaires du Grand Prix d’Italie auraient infligé la même pénalité à Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Verstappen a reçu une chute de trois places sur la grille du GP de Russie pour l’accident au milieu de la chicane d’ouverture de Monza qui a retiré les deux rivaux du Championnat du monde de cette saison de la dernière course.

Le Néerlandais a été jugé “principalement à blâmer” après le contact des voitures lorsqu’il a tenté de dépasser Hamilton, se retrouvant dans le gravier avec le Red Bull en partie coincé au sommet de la Mercedes.

Les deux pilotes ont défendu leur position, Verstappen affirmant que Hamilton m’avait “sorti de la route” tandis que le septuple champion du monde accusait son rival de “savoir ce qui se passerait” lorsqu’il franchirait le pas.

Hamilton a également déclaré que sa vie avait été sauvée par le Halo protecteur et qu’il était “reconnaissant d’être toujours là” alors qu’un pneu de la voiture Red Bull est entré en contact avec son casque de protection.

L’incident s’est terminé avec Verstappen restant cinq points d’avance sur Hamilton au classement des pilotes et un maximum de huit courses restantes.

Le directeur de l’équipe Horner, écrivant dans sa dernière chronique sur le site Web de Red Bull, pensait que les commissaires sportifs auraient pu faire une “déclaration” en punissant les deux pilotes dans l’espoir d’éviter de nouveaux accidents entre eux cette saison, dont le premier s’était produit lors de l’épreuve britannique. Grand Prix lorsque Hamilton a reçu une pénalité de 10 secondes.

TOUR 26/53 Hamilton et Verstappen entrent en collision au virage 2 ! Ils sont tous les deux hors course #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/6uuh7NhfZ4 – Formule 1 (@F1) 12 septembre 2021

« Les deux pilotes savaient qu’ils devaient être devant en raison de la difficulté à dépasser. Max était impatient de saisir l’élan et Lewis était impatient de conserver sa position sur la piste », a écrit Horner.

« C’était une manœuvre délicate, mais les deux pilotes ont immédiatement pu confirmer qu’ils allaient bien.

“Avec Lewis essayant de faire marche arrière et de revenir dans la course, même la voiture médicale n’a pas vu la nécessité de se déployer. Je suis reconnaissant que Halo ait fait son travail. Je pense que même les sceptiques les plus virulents ont maintenant changé d’avis à ce sujet.

“Je partage toujours la même conviction aujourd’hui – les deux y ont joué un rôle et il est difficile de blâmer un côté plus que l’autre.

“Si la FIA voulait faire une déclaration, elle aurait pu imposer la même pénalité aux deux pilotes – mais la faute a été jugée plus du côté de Max et, comme il n’a pas terminé la course, la seule option était de lui donner une pénalité de grille, que nous acceptons.

Verdict de la planète F1