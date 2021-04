Christian Horner: Mercedes gère mieux les pneus que Red Bull

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, pense que ses rivaux au titre, Mercedes, gèrent mieux leurs pneus que son équipe.

Mercedes a commencé la saison 2021 avec une victoire grâce à Sir Lewis Hamilton à Bahreïn, mais comme Imola a accueilli la deuxième manche de ce combat pour le titre brassicole, ce sont Red Bull et Max Verstappen qui ont riposté.

Hamilton est parti de la pole mais a perdu contre Verstappen au début du Grand Prix d’Émilie-Romagne, alors que le duo s’est imposé comme prétendant à la victoire.

Le désastre frappait cependant Hamilton quand il est parti dans le gravier en essayant de chevaucher George Russell. Les drapeaux rouges déclenchés par la collision de Russell avec son coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, viendraient en aide à Hamilton, mais il se retrouvait toujours en P9 au redémarrage.

À partir de là, c’était un entraînement de récupération classique de Hamilton pour terminer P2, avec un point bonus pour le tour le plus rapide lui gardant un point d’avance sur Verstappen dans le championnat des pilotes.

Au début de la campagne, il apparaît clairement que Red Bull a un léger avantage de rythme, mais Horner estime que ce que Mercedes fait un meilleur travail est de gérer ses pneus.

«Je pense que nous avons une bonne voiture, nous pouvons voir que Mercedes est toujours très très rapide et je pense que leur [tyre] deg est meilleur que le nôtre », a déclaré Horner à Channel 4.

«Je pense que vous n’avez qu’à regarder la fin du relais à l’inter, et leur rythme à la fin de la course. Lewis a réalisé le tour le plus rapide avec une marge décente, il a bénéficié du DRS, mais leur rythme est très, très fort et nous allons devoir en faire un peu pour vraiment les maintenir sous pression.

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

Après la déception de Bahreïn, Horner était ravi de voir son équipe réagir si rapidement et sortir victorieuse à Imola, montrant qu’il s’agit en effet de leur rythme le plus fort hors des starting-blocks depuis de nombreuses années.

«C’est toujours difficile de perdre une course comme nous l’avons fait à Bahreïn où c’est si marginal et donc de venir ici et d’obtenir cette victoire, il n’y a qu’un point entre les deux pilotes, il reste encore une énorme distance à parcourir dans ce championnat, mais c’est de loin le meilleur départ que nous ayons eu depuis plusieurs années maintenant », a-t-il déclaré.

«Donc, nous voulons juste continuer à construire l’élan.»

Et cette unité motrice Honda améliorée pour 2021 fait bien avancer Red Bull.

«C’est fantastique pour Honda, leur première victoire depuis Senna en 91, je pense, donc nous voulons juste créer cet élan et nous devons le faire tout au long de l’année», a conclu Horner.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!