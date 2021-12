Christian Horner n’a «aucune idée» de la façon dont les choses se passeront lors de la finale d’Abou Dhabi

Christian Horner dit qu’il n’a « aucune idée » de la façon dont les choses vont se dérouler lors de la dernière course de la saison à Abu Dhabi.

Pour la première fois depuis 1974, les deux prétendants au titre abordent le dernier tour de la saison au niveau des points après Lewis Hamilton et Max Verstappen a terminé P1 et P2 en Arabie saoudite, le premier prenant un point supplémentaire pour le tour le plus rapide, mettant en place une finale gagnant-gagnant.

L’homme de Mercedes se présente comme le favori après avoir remporté chacune des trois dernières courses, son équipe étant généralement plus forte que celle de Verstappen à chacun de ces week-ends de course.

Cela étant dit, Verstappen était l’homme le plus rapide en piste lors des qualifications la dernière fois et aurait facilement pris la pole s’il n’avait pas chuté dans le dernier virage lors de son dernier tour lancé en Q3.

Compte tenu de cela, le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré qu’il ne savait pas comment les choses se passeraient à Abu Dhabi.

Interrogé par Sky Italia qui, selon lui, arrivera en tête, il a déclaré : « Je ne sais pas, car nous sommes arrivés ici (Arabie saoudite) en pensant que cette piste convenait mieux à notre voiture. Au lieu de cela, nous avons vu en qualifications qu’ils étaient une demi-seconde plus rapides.

« En course, notre voiture était plus rapide que la leur, nous devons comprendre pourquoi.

« Pour Abu Dhabi, c’est la même chose. Je ne sais pas si nous serons rapides ou non. C’est important que nous soyons à égalité de points – nous ne pensions pas pouvoir être dans cette situation.

Horner ressent la même chose que son homologue, estimant que son pilote pourrait se battre contre les Mercs malgré leur forme supérieure.

« Nous allons sortir de ce week-end, nous allons à Abu Dhabi, nous y allons à égalité sur le championnat du monde, menant par la vertu des victoires en course, c’est celui qui termine devant et c’est juste un combat direct comme il l’a fait été toute l’année », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Mercedes en a gagné trois d’affilée, Max en a gagné deux avant ça, qui va sortir vainqueur le week-end prochain ? Je n’ai aucune idée.

« Nous avons vu des performances lors des dernières courses, la forme est avec Mercedes, mais je pense encore une fois que Max s’est battu comme un lion ce week-end et il donne tout. »

En raison de l’abandon de Sergio Perez la dernière fois, Horner et ses collègues semblent presque certains de perdre le championnat des constructeurs, mais il est néanmoins fier de leurs efforts.

« Cette équipe a organisé une campagne phénoménale cette année, nous avons gagné 10 courses, nous avons emmené Mercedes – qui aurait pensé à ça cette année – nous les avons emmenés jusqu’à la course finale », a-t-il ajouté. .

« Constructeurs, nous sommes sur le pied arrière maintenant, nous aurions besoin d’un miracle pour gagner cela, mais nous avons encore une chance de tenter de remporter ce titre avec Max, nous ferons tout ce que nous pouvons. »