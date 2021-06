Christian Horner ne croit pas que Mercedes ne mettra pas à niveau la W12

in

Mercedes affirme qu’il n’y a plus de mises à niveau prévues pour le W12, mais le patron de Red Bull, Christian Horner, ne l’achète pas.

Il se peut bien que ce soit un combat direct entre Mercedes et Red Bull pour les championnats des pilotes et des constructeurs 2021, mais avec des voitures complètement nouvelles à venir pour 2022, aucune des deux équipes ne peut être trop impliquée dans la lutte pour le titre et risquer de prendre du retard la saison prochaine, en particulier maintenant que toutes les équipes fonctionnent sous un plafond budgétaire.

Ainsi, le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que la W12 actuelle ne recevrait plus de lifting, même si Red Bull développe toujours sa RB16B.

Les jeux d’esprit ont cependant été omniprésents entre les deux équipes cette saison, et Horner s’attend à ce que Mercedes ait en effet plus de mises à niveau prévues pour la W12.

“Nous savons que Toto aime jeter la lumière ailleurs”, a-t-il déclaré aux journalistes au Red Bull Ring.

« Je ne peux pas croire qu’ils passeront le reste de l’année sans mettre un seul composant sur la voiture.

« Tout ce que nous pouvons faire, c’est nous concentrer sur notre propre travail. C’est un exercice d’équilibre entre cette année et l’année prochaine, mais si cela signifie que nous devons travailler un peu plus dur, nous sommes tout à fait prêts pour cela.

« Vous êtes au sommet de la courbe avec ces voitures et dans des gains marginaux. Lorsque vous regardez la nouvelle voiture pour l’année prochaine, chaque fois qu’elle passe par un cycle de développement, ce sont des étapes importantes.

« Il s’agit de trouver le juste équilibre entre les gains marginaux pour cette année et les grandes étapes pour l’année prochaine. Mais ce n’est pas différent de ce que c’était dans le passé.

L’élan est fermement avec Red Bull après que Max Verstappen a remporté quatre victoires au rebond pour l’équipe alors qu’il dominait au Grand Prix de Styrie.

Avec cette victoire, il a porté son avance sur Hamilton au championnat des pilotes à 18 points, tandis que Red Bull prendra 40 points d’avance sur Mercedes dans le GP d’Autriche, qui se déroulera également autour du Red Bull Ring.

Mais alors que Red Bull semble avoir devancé Mercedes, Horner a averti que ce n’était pas le moment de se relâcher.

“Avoir gagné les quatre dernières courses sur les types de circuits que nous avons eus est la meilleure course que nous ayons eu depuis 2013”, a-t-il expliqué.

“Nous sommes de retour ici le week-end prochain et nous avons vu l’année dernière que même si vous aviez deux courses sur le même circuit, la deuxième course peut être assez différente de la première – conditions de piste, météo, etc.

“Nous devons juste prendre chaque course une par une et essayer d’optimiser nos performances.”

