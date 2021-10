Christian Horner « ne pensait pas que Max Verstappen allait réussir »

Parti pour un long dernier relais au GP des États-Unis, Christian Horner pensait que Max Verstappen se ferait rattraper à la fin car son premier train de pneus durs était « jusqu’à la toile ».

En arrivant sur l’un des circuits préférés de Lewis Hamilton, une piste où le pilote Mercedes a remporté cinq victoires, Verstappen et Red Bull savaient qu’ils seraient contre lui sur le Circuit des Amériques.

Le Néerlandais a réussi la première surprise du week-end en terminant la pole position de Mercedes au COTA, mais cela a semblé s’effondrer lorsque, dans le premier tour, il a perdu la tête face à Hamilton.

En tant que P2, Red Bull a choisi d’être agressif avec la stratégie du Néerlandais, l’opposant à Hamilton lors de son premier et de son deuxième arrêt, le deuxième venant beaucoup plus tôt alors que beaucoup pensaient que c’était l’idéal.

Arrêtant huit tours avant Hamilton, il s’agissait des trois derniers tours, le Britannique se rapprochant de plus en plus du pilote Red Bull. Verstappen a remporté la victoire pour seulement 1,333 s.

« Je ne pensais vraiment pas qu’il allait réussir », a déclaré Horner à Sky Sports F1.

« Lewis, avec huit tours de pneus plus récents et le premier jeu de disques durs qui s’est détaché, nous étions à peu près sur la toile. Et puis en pensant, eh bien, nous n’allons pas avoir grand-chose à la fin ici.

« Mais je pense vraiment, [key was] la façon dont il a géré ce pneu pendant le dernier relais pour s’assurer qu’il en avait assez pour les cinq ou six derniers tours.

Ça fait 2️⃣0️⃣0️⃣ podiums pour @redbullracing 🤯👏 Et, la toute première victoire de @Max33Verstappen en Amérique ! 🏆#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/rC2YIrFZkr – Formule 1 (@F1) 24 octobre 2021

Il a ajouté : « Avec Lewis, vous savez qu’à la fin de la course, il va être si fort. Il est parti depuis longtemps, il s’est acheté un avantage.

« Pour perdre une course comme celle-là dans les deux ou trois derniers tours, nous en avons perdu un contre [Mercedes] à Montréal, et ça fait vraiment mal. Donc en perdre un ici aurait été vraiment douloureux.

«Max a juste tenu bon, il a fait un excellent travail. Il a fait une belle course, très intelligemment, et il en avait juste assez à la fin là-bas. »

Horner admet que c’était une victoire importante pour Verstappen et Red Bull, le pilote étendant son avance au classement à 12 points.

« C’est un gros problème car cela a été un tel bastion de Lewis et Mercedes », a-t-il déclaré.

« Obtenir la pole a été un moment marquant pour nous hier, puis le convertir en victoire même si nous n’étions pas en tête à la fin du premier tour.

« C’était donc une excellente performance d’équipe parce que vendredi lors des premiers essais, nous étions sur le pied arrière et cela semblait être un week-end difficile, mais toute l’équipe a travaillé très dur pour renverser la vapeur. »