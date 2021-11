Christian Horner a déclaré que Max Verstappen n’adopterait pas les bouffonneries « très agressives » de Lewis Hamilton au premier tour de 2019 au début du GP du Mexique de cette année.

La dernière fois que la Formule 1 a couru sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, Hamilton et Verstappen se sont alignés sur la deuxième ligne de la grille derrière les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel.

Se battant pour la position, les deux ont établi un léger contact dans le virage 2, leurs bouffonneries envoyant les deux pilotes hors de la piste et leur coûtant des positions.

Horner tient à éviter une répétition ce dimanche lorsque Hamilton se classe deuxième sur la grille et Verstappen P3.

« Nous ne voulons pas de rediffusion d’action », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Si vous regardez 2019 – Max partant troisième – Lewis est devenu très agressif dans le virage 2, puis il [caused] une crevaison et foutu le reste de la course.

« Il faut donc être présent à l’arrivée.

« Nous pensons toujours que nous avons une grande chance dans cette course mais c’est certainement plus difficile qu’il n’y paraissait peut-être plus tôt cette [Saturday] Matin. »

C’était une surprise que les qualifications ne soient pas allées dans le sens de Verstappen, le Néerlandais le favori pour prendre la pole position.

Cependant, à la place, il alignera P3 après que les deux Red Bulls aient été rattrapés par Yuki Tsunoda lors de leurs derniers tours chauds samedi.

Le pilote japonais a suscité la colère de son équipe senior lorsqu’il est sorti de la piste pour se frayer un chemin pour Sergio Perez, seulement pour distraire le pilote mexicain qui a ensuite commis une erreur. Cela a à son tour vu Verstappen ralentir.

Mais alors que la position de départ n’est pas ce que Red Bull avait espéré, Horner est optimiste car Verstappen a montré du rythme sur les pneus medium et durs, les deux composés qu’il pilotera dimanche.

« Nous avons eu l’air plutôt bien avec les pneus médium tout le week-end », a déclaré Horner.

« Nous ne reverrons plus le pneu tendre. Max n’a jamais été aussi content sur le soft jusqu’à présent ce week-end, donc je pense qu’étant sur le medium, le pneu dur nous convenait.

« Donc, la première chose à faire est de prendre le départ et de voir quelle formation s’y trouve jusqu’au virage 1. »

Verstappen se dirige vers la course de dimanche avec 12 points d’avance sur Hamilton dans la lutte pour le titre mondial.

Il a déclaré après les qualifications : « Demain [Sunday] C’est un nouveau jour et j’espère que la course sera passionnante, il y a une longue course jusqu’au premier virage alors voyons ce qui se passe.