Red Bull a eu la chance de remporter les deux championnats du monde cette année, mais Christian Horner a déclaré que le titre des pilotes était celui qu’ils souhaitaient le plus.

Pour la première fois depuis 2013, une équipe autre que Mercedes peut affirmer avoir un champion du monde dans ses rangs alors que Max Verstappen a ravi la couronne individuelle à Lewis Hamilton.

Tout au long de la saison à divers moments, il semblait y avoir toutes les chances que Red Bull reparte avec les deux titres, mais la fin de campagne de Mercedes a signifié qu’ils ont remporté huit victoires consécutives au championnat des constructeurs.

Cependant, si le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, aurait pu choisir l’un ou l’autre, il pense que la pièce a atterri dans le bon sens de son point de vue.

« C’est chez les constructeurs que se trouve l’argent », a déclaré Horner, cité par Motorsport.com. « C’est là que les revenus qui entrent dans le sport sont distribués, en fonction de votre performance au championnat.

« Je pense que chaque employé de notre équipe, et probablement de la plupart des équipes, est récompensé en fonction de sa position dans le championnat des constructeurs par opposition à celui des pilotes.

« Mais les Drivers ont évidemment la popularité et le prestige. Je ne pense pas qu’il y ait un seul employé au sein de notre entreprise qui aurait échangé la première place du championnat des constructeurs contre ce championnat des pilotes.

« Quand vous voyez la réaction de Max lorsqu’il a visité l’usine, tout le monde est tellement fier de ce qu’il a accompli.

« Bien sûr, les constructeurs ont une importance énorme pour eux en raison de cette répartition des revenus, et nous parlons de millions et de millions de dollars de différence entre une première et une deuxième place, par exemple.

« Mais le prestige du Championnat du Monde des Pilotes, c’est le grand. C’est celui que vous voulez vraiment. Et c’est pourquoi cela signifiait tant d’y parvenir.

Compte tenu de la durée de l’ère de domination Mercedes, Horner a déclaré que le titre de Verstappen était particulièrement spécial, même si Red Bull n’est pas étranger au succès – Sebastian Vettel était le pilote champion pour eux quatre années consécutives de 2010 à 2013.

« Celui-ci est tout aussi spécial que ce tout premier titre », a déclaré Horner. «Je pense que l’intensité et la compétitivité de celui-ci ont été insensées.

« Je pense que le fait que cela ait été contre la qualité de l’opposition que nous avons eue à la fois chez Lewis et l’équipe Mercedes, cela nous a probablement poussés au-delà de ce dont nous pensions même être capables.

« Et je pense que ce qui le rend encore plus gratifiant, c’est que pendant l’ère hybride, Mercedes a été dominant, ils ont annihilé l’opposition. Et finalement, nous avons réussi à produire une voiture compétitive et Max l’a saisie à deux mains.

« Revenir en tête avec le plus gros titre offert en sport automobile est un moment de grande fierté pour nous. Et évidemment, nous sommes extrêmement fiers de ce que Max a accompli.