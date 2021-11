Christian Horner « n’en a pas la moindre idée », Toto Wolff est meilleur

Christijan Albers pense que Toto Wolff gère les choses mieux que Christian Horner et dit que le patron de Red Bull « n’en a pas la moindre idée ».

Cette année a vu Red Bull et Mercedes dans une bataille d’une saison pour les titres pour la première fois, avec Max Verstappen menant de justesse le championnat des pilotes et Mercedes les constructeurs avec seulement deux manches à disputer.

Alors que leurs pilotes se sont affrontés en piste, les deux chefs d’équipe l’ont souvent fait en dehors, avec une guerre des mots qui s’est poursuivie tout au long de la saison entre Wolff et Horner.

Ils se sont souvent accusés mutuellement de tricherie sous une forme ou une autre, avec diverses protestations déposées, et les mots sont même parfois devenus personnels.

Des deux, Albers dit que Wolff a mieux géré les choses que son Taureau rouge homologue.

« Celui-là était plutôt amusant, n’est-ce pas ? Je les ai aimés ensemble », a plaisanté le Néerlandais De Telegraaf, faisant référence aux deux assis côte à côte lors de la conférence de presse au Qatar.

« Je ne suis pas un fan de Toto, je ne suis pas un fan de Horner, mais je pense que Toto gère mieux les choses, je dois vous le dire, plus professionnel. »

RUPTURE : Christian Horner convoqué devant les commissaires sportifs pour manquement au Code Sportif.#QatarGP #F1 pic.twitter.com/Av5VdjPdLA – PlanetF1 (@Planet_F1) 21 novembre 2021

Alors que Wolff a eu ses moments, Horner a généralement été le plus émotif devant les caméras au moins, avec l’une de ses dernières explosions – suggérant qu’un «maréchal voyou» a agité le drapeau jaune qui a permis à Max Verstappen d’obtenir une pénalité de grille en dernier. temps mort – ce qui lui a valu un déguisement de la FIA.

C’est l’une des raisons pour lesquelles Albers pense que Wolff est meilleur, ainsi que le fait que l’Autrichien a une connaissance supérieure des questions techniques que Horner, qui n’a « aucune idée » aux yeux de l’ancien pilote.

« Ça aussi, et Toto demande vraiment à ses ingénieurs comment et quoi. Il est plus dans le [technical] importe que Horner », a-t-il ajouté.

« Horner n’en a pas la moindre idée. Le problème, c’est qu’il ne se penche pas sur la question. Vous voyez que Horner ne pose plus de questions à ses ingénieurs quand il s’agit de technique.

Albers n’est pas le seul ancien pilote de F1 à ressentir que Horner est particulièrement émotif cette année, Damon Hill ayant déclaré au pilote de 48 ans qu’il avait été « percutant ».

En réponse, il a dit qu’il sentait qu’il avait été bon avec ses émotions et le dit simplement comment c’est avant de dire à l’ancien champion du monde: « Si je pense que vous êtes un âne, alors je vais vous dire que vous êtes un âne . «