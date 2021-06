Christian Horner n’est pas d’accord avec les rôtis publics de Toto Wolff

in

Les désaccords de Christian Horner et Toto Wolff se sont étendus à un nouveau sujet – s’il est conseillé de «rôtir» leur équipe en public.

Ces derniers temps, les patrons des équipes Red Bull et Mercedes se disputent sur divers sujets, notamment les ailes de leurs voitures respectives.

Après que Horner a déclaré que Wolff devrait « garder la bouche fermée » et que l’Autrichien a rétorqué en qualifiant son homologue de « sac à vent », Lewis Hamilton a suggéré en plaisantant qu’ils devraient régler leurs différends « sur le ring ».

Maintenant, Horner a trouvé un autre domaine dans lequel il conteste son rival, à savoir s’il est sain d’appeler une équipe alors qu’elle a eu un mauvais week-end.

Ce fut le cas collectivement chez Mercedes lors du Grand Prix de Monaco, lorsqu’une mauvaise décision stratégique a laissé Lewis Hamilton en septième position et Valtteri Bottas a dû abandonner en raison d’un arrêt au stand raté lorsqu’une roue s’est coincée sur sa voiture.

L’Azerbaïdjan s’est avéré encore pire pour les sept fois champions du monde, qui ont quitté Bakou avec zéro point contre 25 pour Red Bull après que Bottas et Hamilton ont terminé respectivement 12e et 15e lors d’un deuxième week-end de course consécutif lorsque Mercedes était bien en dessous de son record impérieux.

Affronter les problèmes se résume à l’équilibre que les managers de football, par exemple, ont dû peser au fil des ans – les critiques doivent-elles être gardées à huis clos, ou l’ouverture au public est-elle meilleure ? Horner est clairement dans le premier de ces camps.

“On a beaucoup parlé des commentaires de Toto ce week-end”, a déclaré Horner aux journalistes après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, remporté pour son équipe Red Bull par Sergio Perez après la chute de Max Verstappen sans faute de sa part.

“Il n’a jamais peur de rôtir son équipe publiquement, ce avec quoi je ne suis pas d’accord, mais c’est sa prérogative.”

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Concernant les performances de Mercedes en Azerbaïdjan, Wolff a déclaré : « À Monaco et ici, nous n’avions pas de voiture compétitive, point final.

« Nous avons des problèmes sous-jacents – nous n’obtenons pas la voiture dans une fenêtre heureuse pour les pneus.

« Nous connaissons le déficit et nous savons que nous avons des lacunes que nous devons simplement surmonter.

“Mais je n’ai aucun doute que c’est une équipe qui est si forte et si en colère, et nous transformerons cette colère en forme positive et reviendrons.”

Le directeur technique de la piste, Andrew Shovlin, a ajouté : « Lors des deux dernières courses, nous n’avons pas été assez bons. Pas assez rapide, nous avons fait des erreurs, nous avons du mal à enclencher les pneus et nous avons été en retrait lors des essais libres.

«Nous connaissons le niveau qu’il faut pour gagner des championnats et nous ne sommes pas à ce niveau en ce moment, nous devons donc nous regrouper et revenir en jouant comme nous le savons.

« Nous avons l’équipe, la voiture et les pilotes pour gagner, mais nous devons être durs et honnêtes avec nous-mêmes au cours des prochains jours.

“Nous avons eu des jours comme celui-ci auparavant et à chaque fois nous sommes revenus forts, et nous chercherons à le faire en France.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !