Christian Horner n’est pas impressionné par les théories de rythme de Lewis Hamilton

Christian Horner n’a pas trop apprécié certaines des théories de Lewis Hamilton sur l’origine du rythme de Red Bull au cours de la saison 2021.

Red Bull se bat vraiment contre Mercedes cette année et, avant la huitième manche du Grand Prix de Styrie, se retrouve en tête des deux classements du Championnat du monde.

Mais, compte tenu de l’amélioration majeure de Red Bull, des questions sont naturellement posées par l’équipe Mercedes habituellement dominante et Hamilton, en particulier, a attiré l’attention sur deux domaines clés via la presse.

Au Grand Prix d’Espagne, Hamilton a incité les yeux à regarder l’aileron arrière “limbo” de Red Bull – qui, selon lui, donnait à ses rivaux un avantage de trois dixièmes dans les lignes droites – et cela a finalement entraîné l’entrée en vigueur de nouveaux tests plus stricts pour mesurer la quantité de flexion sur les ailes arrière.

Après la victoire de Max Verstappen au Grand Prix de France, Hamilton et le patron de Mercedes, Toto Wolff, ont fait référence au nouveau groupe motopropulseur de Honda comme facteur permettant à Red Bull de franchir une nouvelle étape dans la performance.

Étant donné que le développement des moteurs est limité au cours de cette saison, on a demandé à Wolff si Mercedes estimait qu’il se passait quelque chose de fâcheux dans le département des moteurs.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

“Eh bien, les restrictions sont assez claires”, a déclaré Wolff lors d’une conférence de presse de la FIA aux côtés de Horner.

« Le groupe motopropulseur est homologué ; vous ne pouvez proposer que des correctifs de fiabilité et, d’une certaine manière, un nettoyage des bogues, il ne devrait donc y avoir aucune différence.

« Red Bull a choisi d’utiliser un aileron arrière à très faible traînée ou une configuration généralement aérodynamique, ce qui, clairement, lorsque vous voyez les différences de vitesse au Paul Ricard, a fait une grande différence.

« Et maintenant, il s’agit de voir ce qui se passe ici, mais en fait, ils étaient très forts.

“Ils ont couru un aileron bas et ils étaient toujours aussi compétitifs que nous dans les virages et cela montre que la voiture a de l’appui.

« Nous devons juste faire nos devoirs et continuer à nous améliorer plutôt que de pointer un chiffre sur le moteur.

« Tout cela est sur le territoire de la FIA et il est beaucoup trop tôt pour dire quelque chose comme ça, que le moteur est plus puissant.

« Il y a tellement de choses qui jouent un rôle.

Bien que satisfait de la réponse de Wolff, Horner n’était pas aussi satisfait de certains commentaires de Hamilton dans la presse et a suggéré que Wolff devrait peut-être dire à son pilote la vraie version des événements jusqu’à présent cette saison.

“Je pense que Toto a très bien répondu et je pense qu’il devrait peut-être l’expliquer à son pilote”, a répondu Horner.

« J’écoute avec intérêt et parfois certaines des théories de Lewis sont parfois éloignées de la réalité.

“Je pense qu’il [Toto] l’a en fait très bien résumé.

“Nous courons moins de traînée et nous courons plus bas dans l’aile et en conséquence, vous avez parfois tendance à aller un peu plus vite dans la ligne droite.”

Avant de passer à d’autres sujets, Wolff a profité de l’occasion pour dire qu’il n’y a pas de meilleurs juges en piste que Hamilton – même s’il est à côté des commentaires sur le moteur Honda.

“Je pense qu’il y a un facteur qui doit être pris en compte”, a ajouté Wolff.

« Le pilote est dans la voiture et il a le sentiment et il voit la traction et le démarrage, il y avait une différence dans les zones DRS et sur DRS.

« Il est assez clair que la perspective et le sentiment que le pilote a sont vraiment importants, surtout Lewis, il n’y en a pas de meilleur pour lui.

«Mais ce que nous devons dire, c’est que vous devez examiner l’ensemble. Il n’y a pas de miracles.

« Vous ne pouvez pas apporter un deuxième groupe motopropulseur homologué et aller trois dixièmes plus vite.

« C’était une configuration à faible traînée ; la voiture était vraiment très rapide, plus rapide que la nôtre en qualifications. C’est ce que c’est et nous devons y remédier. »

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !