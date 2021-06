Christian Horner n’est pas pressé de prolonger le contrat de Sergio Perez

in

Christian Horner a déclaré que Red Bull ne se précipiterait pas dans une décision concernant l’avenir de Sergio Perez après sa première victoire pour l’équipe.

Malgré un départ en dents de scie avec l’équipe qu’il a rejoint pour cette saison, en particulier avec ses résultats en qualifications, Perez n’a pris que six courses pour obtenir une victoire au tableau.

Cela s’est produit lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, où le Mexicain était dans une position idéale pour capitaliser et offrir à Red Bull un troisième succès de la campagne après que Max Verstappen ait subi une crevaison alors qu’il était confortablement devant.

Perez n’a qu’un contrat d’un an après avoir reçu le feu vert d’Alex Albon, qui a couru pour Red Bull la saison dernière. On espérait qu’il donnerait plus systématiquement à Red Bull un défi à deux volets à Mercedes dans leur défi pour les deux championnats du monde.

Le joueur de 31 ans a mis un peu de temps pour y arriver, mais commence maintenant à livrer plus régulièrement. Cependant, le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, n’est pas encore prêt à accélérer le processus de fixation des services de Perez pour 2022.

Lorsqu’on lui a spécifiquement demandé si Perez en avait fait assez pour conserver son siège pour l’année prochaine, Horner a déclaré aux journalistes : « Nous avons encore beaucoup de temps pour répondre à cette question. Mais Sergio fait un excellent travail. Il devrait juste continuer à faire ça.

Parti sixième sur la grille à Bakou, Perez s’est rapidement frayé un chemin jusqu’à la troisième position et a sauté Lewis Hamilton lors de l’arrêt au stand prévu – malgré un lent changement par rapport aux normes élevées de Red Bull lorsqu’il a légèrement dépassé ses marques – pour terminer deuxième jusqu’à ce que L’accident de Verstappen.

«Nous savions qu’il était bon ici, mais nous ne savions pas qu’il était si bon, a dit Horner.

« Il a été rapide tout le week-end. Il était dans le rythme et la seule erreur qu’il a commise a été lors de la première manche de la Q3. Son rythme de course était phénoménal.

« S’il n’avait pas été plus longtemps au pit-stop, il aurait été juste au-dessus de Max avec le surcoupage, tel était son rythme dans l’air pur. Phénoménal pour lui. La façon dont il se défendait de Lewis et contrôlait cela était un acte de classe.

« Le voir remporter cette victoire sera excellent pour sa confiance. Cela le place désormais à la troisième place du championnat des pilotes. Il est en avance sur les attentes.

Horner a ajouté : « Je pense que c’est une corde supplémentaire à notre arc un jour où vous perdez votre voiture de tête que Checo est là pour remporter la victoire. C’est exactement ce que nous recherchions.

«Je suis ravi pour lui et heureux pour l’équipe avec tous les efforts déployés dans les coulisses. Pour tous nos partenaires aussi. Je pense que tout le monde fait sa part et Checo en fait partie.

