Christian Horner n’était qu’un ” gamin ” nommé patron de Red Bull

Christian Horner a décrit comment il a dû convaincre l’effectif de Red Bull lorsqu’il a rejoint l’équipe en tant que directeur de l’équipe – leur réponse a été : « Qui est ce gamin ? »

Le joueur de 47 ans est maintenant à la tête de l’équipe Red Bull F1 depuis plus de 16 ans et a présidé leurs quatre doubles de championnat du monde de 2010 à 2013 au cours desquels Sebastian Vettel a remporté le titre des pilotes à chaque fois.

Cependant, un peu inévitablement lorsqu’il y a un changement soudain de hiérarchie, l’arrivée de Horner n’a pas été reçue trop chaleureusement lors de son premier jour au siège de Milton Keynes, car le personnel était clairement sceptique quant à l’arrivée d’un homme de 31 ans pour superviser les opérations. suite au changement de propriétaire de Jaguar.

Horner a été embauché suite au succès qu’il avait connu en F3000, l’équivalent de ce qui est maintenant la Formule 2, après avoir remporté trois titres d’équipes consécutifs avec Arden International.

À propos de son premier jour chez Red Bull en janvier 2005, Horner a déclaré au podcast High Performance : « J’avais 31 ans quand j’ai franchi la porte d’entrée et j’étais un enfant. C’était un environnement beaucoup plus vaste que celui d’où je venais. Je pense qu’il y avait une consternation totale qu’ils aient mis un enfant en charge.

« Toute l’usine a été reconstituée, l’ancien directeur d’équipe avait été licencié ce matin-là et, tah-dah, voici Christian Horner, il va être le nouveau directeur d’équipe.

« Il y avait un air choqué lorsque je regardais cette mer de visages en pensant « qui est ce gamin ? ». J’ai regagné mon bureau, j’avais une secrétaire en larmes car son patron venait d’être viré, j’avais ses cartes de Noël sur le bureau, sa tasse de café à moitié ivre et une main-d’œuvre assez mécontente qui rentrait tous à 17h, je crois manifestation.

“C’était alors une question de ‘bon, d’accord, je dois en apprendre davantage sur cette équipe, les gens, comprendre ses forces et ses faiblesses’. C’est ce que j’ai vraiment dû passer les six mois suivants à faire : regarder, écouter, parler aux gens, apprendre à connaître et comprendre l’entreprise.

Huit ans après leur dernier titre, Red Bull est à nouveau en tête dans les deux championnats alors qu’eux et Max Verstappen visent à augmenter leur marge sur Mercedes et Lewis Hamilton lors de la sixième manche de la campagne 2021, le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou.

