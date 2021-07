Christian Horner : Pas de plan Red Bull en place pour les départs à la retraite des grands patrons

Christian Horner a déclaré qu’il n’y avait pas de plan de succession en place chez Red Bull lorsque Dietrich Mateschitz et Helmut Marko décideraient de quitter le sport.

Les deux gros bonnets de Red Bull ont joué un rôle clé dans l’introduction et le développement de l’équipe au sein de la Formule 1, mais avec le co-fondateur de Red Bull Mateschitz ayant 77 ans et le conseiller en sport automobile Marko ayant un an son aîné, Horner a été interrogé sur ce qui se passera si et quand leur la retraite arrive.

Leur charge de travail n’a pas non plus diminué au fil du temps, car Red Bull continue de diriger deux équipes dans le sport, et Marko en particulier continue de jouer un rôle pratique en décidant qui conduit pour chaque équipe et revient sur leurs performances dans leur ensemble – y compris le fait d’avoir à abattre Yuki Tsunoda d’une cheville ou deux lorsque Marko a estimé qu’il était devenu trop « arrogant ».

Bien que Mateschitz soit moins présent dans le paddock de F1 les week-ends de course, il continue d’avoir une grande influence sur l’équipe au quotidien.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, a déclaré que les deux ne prévoyaient pas de se retirer de sitôt – malgré une période de travail chargée pour l’équipe au cours des saisons à venir.

“Non, absolument pas”, a déclaré Horner pour rejeter les plans de succession, cités par GPFans. « Ils sont tous les deux en forme. Je pense que l’air de la montagne… Je veux dire que vous ne croiriez pas que Toto a 65 ans ! Il a plaisanté avec le directeur de l’équipe Mercedes assis à côté de lui.

« Ils sont en forme. Ils sont toujours très motivés par la Formule 1. L’engagement du groupe Red Bull envers la Formule 1 avec deux équipes de Grand Prix, le Grand Prix d’Autriche évidemment, le Grand Prix de Styrie cette année, et maintenant l’énorme investissement que certains feraient appel imprudent, pour prendre en charge la production de notre propre moteur.

« Mais c’est Red Bull. Affronter ce qui serait perçu comme l’impossible et devenir un motoriste indépendant et sans Dietrich et sans la motivation d’Helmut… et c’est formidable qu’ils aient cette vision et cet enthousiasme pour la Formule 1.”

Horner a également souligné l’exemple de l’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, qui était en charge du sport jusqu’à ses 80 ans, et qui exprime toujours ses opinions maintenant qu’il a passé son 90e anniversaire – ce que le directeur de l’équipe Red Bull pense être un indicateur d’âge s’avérant non pertinent en Formule 1.

« C’est formidable d’entendre que Bernie est toujours aussi actif à 90 ans », a-t-il déclaré. “Cela montre donc que l’âge, qu’il soit jeune ou à l’autre extrémité de l’échelle, n’est pas un obstacle.”