Christian Horner : “Pas de vrais rivaux pour Toto ces sept dernières années”

in

Christian Horner dit que, contrairement à lui, Toto Wolff n’a pas l’habitude d’avoir affaire à un rival car il n’en a pas eu à l’ère hybride.

Alors que leurs équipes et leurs pilotes sont engagés dans des combats serrés pour les deux championnats du monde cette saison, les Taureau rouge et les directeurs d’équipe Mercedes se sont affrontés à plusieurs reprises.

Wolff a été très critique envers le Britannique à plusieurs reprises, l’accusant de jouer devant les caméras et d’attaquer personnellement Lewis Hamilton.

Horner pense que de tels commentaires sont venus parce que Wolff n’a jamais eu à traiter avec des rivaux auparavant et ne sait pas comment faire, étant donné à quel point Mercedes depuis 2014.

“Je pense que Toto n’a pas eu de vrais rivaux avec qui se battre au cours des sept dernières années”, il a dit La Gazzetta dello Sport.

« Il n’est pas habitué à eux. C’est une nouvelle expérience pour lui.

« Au contraire, nous avons remporté au moins deux des quatre titres [2010 and 2012] après des batailles serrées, en particulier contre Ferrari.

Le Red Bull dit également que les tensions ont été exacerbées par le fait que la nouvelle réglementation favorisait davantage son équipe que Mercedes, et parce qu’ils ont pris du personnel de l’équipe allemande pour leur nouvelle opération de fabrication de moteurs.

“Il y a eu beaucoup de politique hors piste”, a-t-il ajouté.

« Déjà à commencer par les tests hivernaux, lorsqu’il s’agissait de voitures à forte inclinaison bénéficiant d’une réglementation par rapport aux châssis à faible inclinaison.

« Et puis nous construisons une usine de moteurs. Évidemment, nous avons essayé d’embaucher les meilleurs talents du Royaume-Uni en les prenant également chez Mercedes.

“Et cela ne vous place certainement pas en tête de liste des personnes à envoyer des cartes postales pour Noël.”

Red Bull a formé une société de groupes motopropulseurs après avoir conclu un accord avec Honda pour utiliser sa technologie de groupe motopropulseur F1 à partir de 2022#F1 pic.twitter.com/6Nq68YvvTD – Formule 1 (@F1) 15 février 2021

Red Bull a pris la décision de fabriquer ses propres moteurs lorsqu’il a été annoncé que Honda quitterait le sport à la fin de cette année.

Cette décision a été motivée par le désir de ne plus être une équipe cliente pour un autre constructeur, mais travailler avec une entreprise qui n’en a pas comme Honda pourrait être une option à l’avenir.

Cependant, Horner dit qu’il n’y a aucun plan en cours à cet égard.

« Ne jamais dire jamais, mais ce n’est pas dans les plans pour le moment. Ce sera notre propre moteur », a déclaré le pilote de 47 ans.

Si cela devait se produire, Porsche et Audi seraient deux candidats probables, les deux étant apparemment intéressés à rejoindre le sport, et il admet que c’est bien, d’autant plus que cela se fait au détriment de la série rivale Formule E.

“C’est bien que d’autres grandes entreprises soient intéressées à entrer en F1”, a-t-il déclaré.

« Cela signifie que cette catégorie est toujours attractive. Alors qu’en Formule E on assiste au phénomène inverse, car beaucoup partent.

« Quel que soit le moteur que nous ayons en 2025-2026, il devra sonner bien et divertir, car la F1 est synonyme de spectacle. La course électrique n’a pas percé. Le Grand Prix, au contraire, doit maintenir un objectif clair.

Le Grand Prix de Russie concerne-t-il la limitation des dégâts pour Red Bull ?