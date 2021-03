Christian Horner pense que Mercedes a déjà l’air inquiétante

Red Bull a peut-être attiré son premier sang à Bahreïn, mais Christian Horner ne suscite pas d’espoir, estimant que Mercedes semble «inquiétante».

Aux yeux de beaucoup, Red Bull était le favori à l’approche du premier week-end de course de la saison après avoir semblé plus fort que l’équipe allemande lors des tests de pré-saison.

Ils ont de nouveau eu raison de leurs rivaux en FP1 à Bahreïn, Max Verstappen étant le plus rapide de tous.

Pourtant, Mercedes a montré des signes de vie alors que Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont respectivement remporté la P2 et la P4, et Horner les considère comme une grande menace.

« Les températures sont torrides par rapport à ce que nous verrons en qualifications et en course », a déclaré le directeur de l’équipe à Sky Sports.

«C’est toujours formidable de voir votre voiture en haut de la feuille de temps, mais Mercedes semble assez inquiétante, donc nous ne prenons rien pour acquis.

« Mais oui, nous sommes satisfaits des performances de la voiture jusqu’à présent. »

Peu de gens s’attendaient à ce que l’ordre hiérarchique change beaucoup cette saison étant donné que les équipes étaient limitées dans la capacité de développer leurs voitures.

Horner pense que les changements de réglementation largement stables ont en fait aidé Red Bull, car ils pourraient tirer des leçons des données recueillies l’année dernière.

«L’année dernière, nous avons vraiment compris où se trouvaient certaines de nos faiblesses», a-t-il déclaré.

«Nous avons réussi à comprendre ce que certains de nos outils nous disaient également – la soufflerie, le CFD – et certains des problèmes de corrélation que nous avions consistaient à reproduire ce que les outils disaient et ce que nous voyions sur la bonne voie.

«Ayant compris cela, toute l’équipe d’ingénierie a travaillé incroyablement dur pendant l’hiver et j’espère que nous avons une bonne base de départ sur laquelle nous pourrons ensuite bâtir tout au long de la saison.

Le plus grand changement de réglementation est intervenu dans le département aérodynamique, et beaucoup estiment que c’est ainsi que Red Bull a gagné sur Mercedes, avec les nouvelles règles adaptées à leur conception à haut râteau.

Horner pense qu’il est bientôt de dire si c’est le cas, mais trouve intéressant que les concurrents aient adopté une approche similaire.

«Eh bien, c’est difficile à dire pour le moment», a-t-il ajouté.

«C’est intéressant de voir certains de nos concurrents aller de plus en plus haut sur le râteau arrière alors qu’ils sont traditionnellement restés très bas.

«J’espère que c’est quelque chose dont nous pouvons faire bon usage et j’espère vraiment que nous pourrons avoir un champ compétitif cette année et organiser une campagne soutenue.

