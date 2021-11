Christian Horner pense que Red Bull s’est montré meilleur « en équipe » que Mercedes cette saison.

Avec deux courses sur les 22 qui composent la campagne 2021, Red Bull est toujours là avec toutes les chances d’arracher les championnats du monde des constructeurs et des pilotes à Mercedes.

Depuis 2013, lorsque Red Bull a remporté le dernier de ses quatre titres consécutifs en double, aucune équipe n’a été en mesure de contrecarrer la puissance allemande dans l’un ou l’autre championnat.

Mais Max Verstappen détient huit points d’avance sur Lewis Hamilton au classement des pilotes tandis que Red Bull n’est qu’à cinq points de Mercedes au classement des constructeurs, il y a donc tout à jouer en Arabie saoudite et à Abu Dhabi.

Il est donc clair qu’aucune des deux équipes n’a été en mesure de s’imposer comme la force dominante cette année, étant à égalité, mais le directeur de l’équipe Red Bull est parfaitement heureux d’affirmer que son équipe a dépassé Mercedes pour devenir le numéro un de la Formule 1 en 2021.

Lorsqu’on lui a demandé sur Channel 4 s’il pensait que Red Bull était une meilleure équipe que Mercedes en ce moment, Horner a répondu : « En tant qu’équipe, oui, je pense que nous le sommes. Je pense que nous avons réussi à relever ce défi, nous avons gagné plus de courses jusqu’à présent.

« Nous avons eu un peu de malchance en cours de route, mais qui a placé Mercedes dans cette position au cours des sept dernières années ? Ils n’ont jamais été dans cette position.

«Nous apprécions simplement le combat, le défi, la compétition. Si nous parvenons à réussir cela, ou même l’un des [the championships] off, à Abu Dhabi, ce serait, je pense, probablement notre plus grande réussite. »

Le principal problème pour Red Bull à l’approche des deux week-ends décisifs est que Mercedes a fermement saisi l’élan, avec deux victoires consécutives pour Hamilton au cours desquelles sa voiture semblait considérablement plus rapide que celle de Verstappen.

Horner, lorsqu’on lui a demandé si Red Bull pouvait encore remporter les titres, a déclaré : « Je pense que nous pouvons toujours le faire.

« Je suis content d’aborder les deux dernières courses devant car nous sommes maintenant en phase à élimination directe.

« Le circuit de Djeddah sera fascinant – nous pensons que c’est comme un Bakou à grande vitesse, donc cela pourrait être intéressant.

« Je pense que ce qui nous a vraiment encouragés au Qatar, c’est que la vitesse en ligne droite [of Mercedes] était en ligne avec notre voiture. C’est encourageant pour ces deux dernières courses.

En raison de l’avantage de Verstappen, un DNF pour Hamilton en Arabie saoudite et une place dans les deux premiers pour le Néerlandais suffiraient à garantir un premier titre de pilotes.

À l’inverse, si Hamilton gagne à la fois en Arabie saoudite et à Abu Dhabi, Verstappen serait impuissant à empêcher le Britannique d’obtenir une huitième couronne record.