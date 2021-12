Christian Horner pense qu’une pénalité atypique « tournerait en dérision » la F1

Christian Horner dit qu’une pénalité atypique infligée lors de la dernière manche de la saison « tournerait en dérision » la police de la F1.

Le directeur de course Michael Masi a écrit dans ses notes d’avant course que la FIA a le pouvoir d’accorder des déductions de points ou des suspensions aux pilotes et aux équipes en cas de « circonstances exceptionnelles » qui se produisent pendant la course – des sanctions qui n’ont pas été vues du tout cela. saison.

Verstappen a été puni de pénalités distinctes de cinq et 10 secondes en Arabie saoudite la dernière fois après sa défense contre Lewis Hamilton, et Horner espère voir la FIA être cohérente dans l’application de la lettre de la loi, après avoir critiqué Masi en disant que la Formule 1 ‘manqué [former race director] Charlie Whiting’ étant responsable à Djeddah.

Hamilton et Verstappen abordent le week-end à Abu Dhabi au niveau des points, et Horner pense que la FIA ne peut pas appliquer des sanctions différentes apparemment au hasard lors de la dernière course de l’année.

« Cela revient juste à vous de vouloir de la cohérence », a déclaré le directeur de l’équipe Red Bull.

« Ce qui s’est passé au virage 4 [at Interlagos], ce qui s’est passé où qu’il soit, doit s’appliquer à cette course. Vous ne pouvez pas simplement aller chercher quelque chose dans l’air et dire : « OK, oui, c’est ce que nous allons maintenant appliquer ».

« Parce que je pense que cela tournera en dérision la police du championnat. »

Horner a expliqué que les circonstances de différentes courses se sont jouées contre Verstappen, lorsqu’il s’est écrasé lors du Grand Prix de Grande-Bretagne après un contact avec Hamilton et à Budapest lorsqu’il a été balayé par Valtteri Bottas.

Compte tenu de l’enjeu de ce week-end, Horner a toujours insisté sur le fait qu’il souhaitait voir le championnat des pilotes se décider sur la piste à Abu Dhabi.

« C’est l’une des 22 courses. Quelle est la différence entre cette course par exemple, et Silverstone ou la Hongrie ? a-t-il dit à The Race.

« Il doit y avoir de la cohérence, il doit y avoir de la cohérence dans la gestion des pénalités. Et je pense que c’est ce qui rend les gens plus fous qu’autre chose, quand il y a une incohérence perçue.

«Ce morceau du code sportif qui a été mis en évidence dans les notes a toujours été là. Ce n’est pas quelque chose qui vient d’être réintroduit pour ce week-end.

« Personne ne veut voir ce championnat se terminer devant les commissaires sportifs ou dans un bac à graviers. Vous voulez voir ces deux titans de pilotes qui ont roulé si souvent cette année recommencer ce week-end. C’est ce que nous voulons en tant qu’équipe, en tant que pilote Max.

« Il faut de la cohérence. Je peux voir pourquoi Toto et Lewis avec le désavantage des victoires en course pousseraient pour cela, mais personne ne va dans cette course pour dire que ça va se terminer par un accident.