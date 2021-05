Christian Horner : “Peut-être que Mercedes aura besoin d’un moteur de notre part”

Christian Horner dit que Red Bull doit faire regretter Toto Wolff et Mercedes de ne pas leur avoir fourni de moteurs.

Les plans futurs de Red Bull ont été bouleversés lorsque Honda a annoncé qu’ils se retiraient du sport à la fin de la campagne 2021.

Leur option évidente était de redevenir une équipe cliente, mais aucun des trois fabricants n’étant désireux de les fournir, ils ont finalement décidé de former Red Bull Powertrains, leur propre division indépendante de groupes motopropulseurs.

Horner pense que c’était la meilleure solution possible pour l’équipe et tient à faire de son Mercedes son homologue, Wolff, regrette sa décision de ne pas leur donner de moteurs Mercedes.

“Nous avons besoin d’un moteur compétitif, et c’est la meilleure route”, a-t-il déclaré. Autocar.fr.

«Mercedes ne voulait pas en fournir un et Renault ne voulait pas en fournir un, donc cela ne nous a pas laissé beaucoup de choix.

« Nous devons nous y mettre et prendre cette décision de Toto. Peut-être qu’un jour il aura besoin d’un moteur de notre part!

Avant de travailler avec Honda, Red Bull était fourni par Renault, et bien que ce partenariat ait produit quatre doublés consécutifs, les relations entre les deux parties étaient pour le moins tendues à la fin, Horner et Cyril Abiteboul s’affrontant souvent.

Horner et co n’avaient pas de tels problèmes avec Honda, étant plus qu’une simple équipe client car le constructeur japonais ne travaillait qu’avec eux et AlphaTauri.

Le directeur de l’équipe Red Bull dit que cela a rendu l’équipe plus désireuse de suivre son propre chemin plutôt que d’être à nouveau client pour quelqu’un d’autre.

“Des circonstances ont prévalu qui nous ont obligés à décider de retourner dans un monde de moteurs clients, après avoir entretenu d’excellentes relations avec Honda au cours des deux dernières années”, a-t-il ajouté.

« Après avoir goûté à ce que [manufacturer partnership] se sent et de quoi il est capable, il a laissé une question : revient-on au client et au compromis qui s’impose ?

« Ou saisissons-nous cette opportunité pour intégrer pleinement le groupe motopropulseur dans l’équipe technique, sur place à Milton Keynes, et devenir la seule équipe autre que Ferrari à avoir tout sous un même toit ?

“C’était une sacrée décision audacieuse d’y aller, mais c’est Red Bull.”

