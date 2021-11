Christian Horner plaisante que le bonus de pole position de Max Verstappen couvrira son amende

Christian Horner a plaisanté en disant que l’amende de Max Verstappen pour avoir touché la voiture de Lewis Hamilton dans le parc fermé serait compensée par son bonus de pole position.

Verstappen a été condamné à une amende de 50 000 euros par la FIA pour avoir été vu manipuler l’aileron arrière de la Mercedes W12 après la fin des qualifications du Grand Prix de Sao Paulo.

Lors d’une audition le lendemain matin, la FIA a déclaré que cette violation du règlement du parc fermé « a un potentiel important de causer des dommages » – bien qu’elle ait déclaré qu’elle ne l’avait pas fait à cette occasion.

Ironiquement, cependant, l’aileron arrière de la voiture de Hamilton a fini par être la raison pour laquelle Verstappen se retrouverait avec un bonus de pole position.

Le septuple champion du monde était 0,438 seconde plus rapide que son rival Red Bull en Q3 et pensait qu’il commencerait P1 pour les qualifications de sprint. Mais Hamilton a ensuite été exclu des qualifications car le volet DRS de sa voiture s’est avéré avoir un écart trop important lorsqu’il a été activé.

Même s’il ne s’agissait pas d’une pole position officielle, car il n’était que P1 pour le sprint, le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, a suggéré que le bonus de Verstappen couvrirait son amende.

« C’est ironique parce qu’il obtient l’amende mais ensuite il obtient un bonus pour avoir obtenu la pole position », a déclaré Horner à Sky F1. « Je suis probablement encore en panne ! »

Lorsqu’on lui a demandé ce que Verstappen avait regardé et pourquoi, il a ajouté : « Mercedes a eu une vitesse en ligne droite énorme au cours des trois ou quatre dernières courses.

« Tous les pilotes de course sont curieux – nous avons eu des pilotes qui ont tiré nos palettes d’embrayage, Sebastian (Vettel) est le roi de la poussée et de la poussée dans ce domaine et je pense que c’est devenu une habitude avec tous les pilotes.

« Nous l’avons vu avec Lewis, tous regardant autour des voitures de leurs concurrents. »

Concernant l’exclusion de Hamilton des qualifications, qui signifiait qu’il devait commencer le sprint à l’arrière, Horner a déclaré : « Je pense que c’était la seule conclusion à laquelle les commissaires sportifs pouvaient vraiment arriver. Je pense que c’est une décision difficile pour eux, mais dans cette situation, c’est noir ou blanc.

Il a également souscrit à l’avis de Mercedes selon lequel quelque chose avait « mal tourné » avec le volet du DRS plutôt qu’il s’agissait d’une infraction délibérée.

« Les gens ne conçoivent pas des choses exprès pour enfreindre les règlements parce que ce serait évidemment illégal », a déclaré Horner.

« Les ingénieurs pousseront toujours jusqu’à la limite et ces réglementations, si vous les regardez, elles sont comme une encyclopédie, alors essayez de les traduire et de les interpréter – les ingénieurs repousseront toujours les limites et nous l’avons vu cette année. Nous avons été mis au défi, Mercedes a été mis au défi et cela donne un mal de tête à la FIA car elle doit la surveiller.

« Je suis juste content que ce ne soit pas nous dans cette situation.

« Je ne sais pas combien [the gap] était fini [the maximum permitted]. Ce ne serait pas énorme, ce serait progressif, mais il y a un test à passer. Je ne pense pas que ce soit la différence entre sa pole position ou pas hier.

Verstappen finirait par terminer le sprint à la deuxième place, tandis que Hamilton revenait à la 5e place. Cela a permis à Verstappen d’étendre son avance au Championnat du monde à 21 points avant le Grand Prix de Sao Paulo dimanche.